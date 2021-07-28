Карпин — стильное резюме нового тренера сборной России

Недавно Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России по футболу, что заставило нас вспомнить о его разнообразном стиле. Среди футбольных тренеров существует негласное правило о дресс-коде — появляться в классических костюмах, не привлекающих внимание. Однако Валерий, став тренером ФК «Спартак» в 2000-е, разрушил эту систему, тем самым провоцируя слухи вокруг себя.

Многие считали некорректным появление тренера в потёртых джинсах и кожаных куртках, а остальные думали, что так он старается выглядеть моложе. Но Карпин всегда любил выделяться, ещё будучи обычным футболистом. Вместе со стилистом рассказываем о его футбольной карьере и о том, как менялся стиль тренера на протяжении нескольких лет.

... ">Дарья Гальперина стилист-имиджмейкер Грамотно подобранный стиль отражает 1:1 внутренние ощущения человека, его запросы и соответствует его образу жизни. Для спортивного тренера, его образа жизни и активностей отлично подходит комфортный и спокойный стиль.



Самые значимые образы нового тренера

На работе тренер отдаёт предпочтение нейтральной палитре в одежде, хотя даже там он подбирает пиджаки в клетку и яркие галстуки. Но на важных праздниках любит экспериментировать с цветами и фактурами. Если говорить о цветах, то чаще всего Карпин выбирает костюмы фиолетовых оттенков.

Даже для свадебной церемонии Валерий выбрал пиджак и брюки пурпурного цвета, что очень нехарактерно для такого праздника.

В его образах особо выделяются футболки с фотопринтами или фразами. Их тренер носит и со спортивными штанами и шортами в повседневной жизни, и с пиджаками во время матчей, полностью забыв про белые классические рубашки.

Это не в правилах стиля Карпина — думать о дискомфорте в одежде и отвлекаться от хода игры. Часто принты на футболках Карпина говорят о его кумирах — изображения американских актёров Марлона Брандо и Джеймса Дина, например.

Раньше в гардеробе Валерия Карпова было много кожаных курток и чёрных пальто, в которых он появлялся на играх, но теперь он полюбил спортивные жилетки. Их он комбинирует с футболками, олимпийками и свитшотами, что выглядит довольно стильно и удобно.

Любимые аксессуары Валерия Карпина

Очень часто в свои образы Карпин добавляет шарф. Причём не только для выхода на улицу в холодное время, но и для посиделок с коллегами и друзьями в помещении. Это придаёт ему солидности, что не помешает на посту главного тренера сборной.

Также тренер практически всегда носит очки для зрения, которые добавляют образу определённый почерк статусности. Раньше это были стандартные линзы прямоугольной формы без оправы, сейчас — современные авиаторы в чёрной оправе.

Нравятся тренеру и головные уборы. На нём часто можно заметить шляпы, особенно если он на отдыхе, и кепки.

Во время матча «Ростова» со «Спартаком» у Карпина был очень необычный аутфит — клетчатый синий костюм и кепка из такого же материала. Выглядело ярко и привлекало внимание журналистов и болельщиков.