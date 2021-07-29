Как скейтбординг прошёл путь от дворового увлечения до олимпийских медалей

Двукратный чемпион России рассказал, какой скейтбординг сейчас и почему российских спортсменов нет на Олимпиаде.

Сейчас удивительное время. Мы с вами можем наблюдать, как идеи молодых и дерзких охотников за приключениями могут вырасти в серьёзную дисциплину, достойную стоять в одном ряду с лёгкой атлетикой и художественной гимнастикой.

Есть два мира. Мир классического спорта, который больше похож на армию с ежедневными изнурительными тренировками и жизнью по расписанию. А есть второй — неформальный, экстремальный и творческий, где главное — получать удовольствие от того, что ты делаешь, ловить «вайб» и отвечать самому за себя.

В этой статье мы расскажем, как скейтбординг прошёл путь от дворового увлечения до олимпийского вида спорта. А в конце двукратный чемпион России Константин Кабанов объяснит, почему скейтеры в Токио откатали плохо и почему россиян нет на играх.

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Это уже история

Скейтбординг зародился в период 1930-х–1950-х годов в Калифорнии среди местных сёрферов. Молодые люди нашли для себя решение, как «ловить волны», когда на океане полный штиль. Свои первые скейты они собирали из деревянных ящиков и прикрепляли к ним колёсики. Создателя самой первой «тележки» сейчас установить невозможно. Никто не задумывался в то время, к чему всё приведёт. Можно лишь предположить, что это было спонтанным изобретением.

Чуть позднее ящики заменили на доски из спрессованных слоёв древесины: они были похожи на те, что используют сейчас.

Начиная с 1960-х, производители досок для сёрфинга пробуют выпускать и скейты. Одновременно с этим журнал Skateborder Magazine делает свой вклад в популяризацию субкультуры, и скейтбординг начинает пользоваться спросом.

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К сожалению, после нескольких чемпионатов в 1965 году интерес к этому виду спорта упал. Так случилось потому, что скейтборды того времени имели довольно ограниченный ресурс развития в катании. Также существовало мнение, что это очередная причуда молодёжи. Люди находили себе другие увлечения, многие бренды закрывались либо начинали концентрироваться на производстве другой продукции. Несколько лет скейтбординг выживал благодаря истинным фанатам.

Новый интерес появился уже в начале 1970-х с изобретением Фрэнка Нэсворти. Его полиуретановые колёса обладали улучшенным сцеплением с дорогой и лёгкостью. Бренды начали выпускать скейтовые подвески, а сами доски стали шире, что позволяло лучше контролировать скейт.

Фото: unsplash.com/@brettjordan

Что было дальше

Интересным этапом становления скейтбординга является зарождение скейт-команд.

Zephyr были одними из первых. Парни собрали большую группу и катались на досках собственного производства, чего ранее никто не делал. С этого момента катание на скейте стало перерастать из простой забавы в разновидность профессиональной деятельности. За Zephyr катались Тони Альва и Стейси Перальта — настоящие звёзды скейтбординга, сделавшие для развития движения очень много. Их сокомандник Джей Адамс был признан «искрой скейтбординга».

Джей Адамс Фото: instagram.com/jayadamsforever/

В те годы среди скейтеров стали формироваться бунтарские настроения и стиль skate and destroy (катайся и разрушай) набирал обороты по отношению к власти, полиции и множеству государственных организаций. Скейтбординг заимствовал это у панк-рок культуры, которая была в то время на пике. Дух безграничной свободы продолжает привлекать и новых адептов культуры.

Переломный момент

В 1978-м году Алан Гелфанд впервые исполнил трюк, который известен под названием «олли». Прыжок разделил историю скейтбординга на «до» и «после».

Фото: unsplash.com/@krysamon

Олли — базовый трюк в скейтборде, на котором строятся все остальные. Суть прыжка в том, чтобы оторвать скейтборд от земли исключительно с помощью ног. Для этого необходимо резко ударить ногой по тейлу (задний конец скейтборда) о землю, а второй ногой «вытянуть» доску наверх и в горизонтальное положение.

Алан придумал олли во время катания в рампе, но спустя некоторое время Родни Муллен перенёс его на «улицу» после того, как предложил чуть загнуть доску по краям. Прыжок дал практически безграничные возможности для выполнения куда более сложных трюков и открыл спорту абсолютно новые горизонты.

Скейтбордисты довольно быстро сообразили, что можно придать различных вариаций олли и делать вращения на 180 и более градусов.

Фото: unsplash.com/@mafihagi

Наши дни

1995-й — год, когда мир захлестнула последняя волна популярности скейтбординга, которая продолжается и по сей день. Сейчас это одно из самых развивающихся направлений индустрии спорта. На постоянной основе в мире проводятся крупные соревнования.

Призовые фонды больших скейтовых контестов могут достигать $ 100 000, а количество зрителей и телезрителей доходит до отметки в несколько миллионов. Существует мировой тур World Сup Skateboarding, в который входят 42 турнира в самых разных уголках мира. На регулярной основе проводят чемпионат Европы, этапы которого проходят во Франции, России, Австрии, Германии, Италии и Швейцарии.

Одним из крупнейших международных соревнований на территории России считается этап именно World Cup Skateboarding. Соревнование ежегодное, начиная с 2013 года, продолжает входить в список особо значимых спортивных мероприятий в Москве, которое проводится при поддержке «Москомспорта».

Фото: unsplash.com/@zami

Олимпиада в Токио

В 2016 году произошло событие, которого ждали многие представители разных спортивных сообществ по всему миру. Международный олимпийский комитет признал cкейтбординг олимпийским видом спорта и включил в программу летней Олимпиады-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса проходит в 2021 году.

Первыми подняли над головой золотую медаль олимпиады в скейт-истории японские спортсмены: Хоригоме Юто — среди мужчин и Нишия Момиджи — среди женщин.

Для участия в Олимпиаде выбрали 20 лучших скейтеров со всего мира. Российских спортсменов в этом списке не оказалось, но ближе всех к двадцатке лучших из россиян был Костя Кабанов.

Фото: unsplash.com/@s_midili

Константин Кабанов двукратный чемпион России по скейтбордингу Рассказал о скейтбординге в настоящее время и поделился впечатлениями от Олимпиады.

– Каким ты видишь скейтбординг сейчас?

Скейтбординг сейчас находится в состоянии прогресса. Многие говорят, что Олимпиада плохо влияет на этот вид спорта, но это не так. Строят больше новых скейт-парков, происходит больше различных мероприятий. Я считаю, что Олимпиада — большой плюс для развития скейтбординга. Хейтеры всегда найдутся, без них не обойтись.

– Ты смотрел Олимпиаду? Что думаешь о катании?

На Олимпиаде много кто плохо откатался из-за нового формата (квалификация и финал в один день), как мне показалось. Вообще было очень круто наблюдать то, что мы ждали около трёх-четырёх лет. Я очень рад, что выиграл Юто, но думал, что на первом будет Найджа (Найджа Хастон — спортсмен из США).

Фото: unsplash.com/@seanstratton

— Сложно ли было для скейт-сообщества пробиться на игры? И надо ли было вообще?

— Самое главное то, какие личные цели преследуешь ты сам. Для кого-то это кататься на районе в парке, для другого — уничтожать стрит-споты, у третьего цель выигрывать контесты, а для кого-то — совмещать всё вместе. Я не пробился на Олимпиаду, но очень хотел, многие моменты повлияли на это. Значит, в другой раз.

– Почему от России никто не поехал?

— Если не ошибаюсь, я был самым близким к «топ-20» со всего мира (примерно 25-27-е место), но старая травма помешала хорошо выступить на последних соревнованиях и я остался на скамейке запасных. Очень надеюсь, что на следующей Олимпиаде получится показать русский скейтбординг.