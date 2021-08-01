Быть в моменте. Как прогулка может помочь сконцентрироваться на настоящем

Медитация — это не только про позу лотоса на коврике для йоги. На самом деле она может быть частью нашей обыденной жизни. Медитировать можно, даже просто гуляя в парке возле дома.

Почему полезно медитировать во время прогулки?

Сейчас очень популярно понятие медитации в целом, но, по словам психолога Алины Сотовой, один из наиболее экологичных её видов — это медитация осознанности.

Она не уносит куда-то в мысли или эзотерические состояния, а наоборот, позволяет прожить естественный процесс сонастройки с собственным телом и вернуться в то самое пресловутое «здесь и сейчас», о котором теперь модно говорить.

Алина Сотова психолог Мы по большей части живём на автопилоте. Многие процессы жизнедеятельности у нас уже настолько отработаны, что происходят неосознанно и по привычке.



То есть мы даже не замечаем их и не вкладываем в них особое значение. Медитация осознанности как раз позволяет оказаться нам в актуальном моменте, времени и месте — и это очень важно. Потому что только таким образом можно прийти к самому себе, к пониманию того, какие мысли у вас сейчас в голове, что вас тревожит и беспокоит, на чём вы концентрируетесь и в каком вы состоянии.



С помощью такой медитации вы можете отследить свои эмоциональные состояния и по факту отделить себя от них. И в этот момент вы как личность оказываетесь больше, чем одна ваша эмоция, которая постоянно вами руководит.

Как и зачем медитировать на прогулке?

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Медитация во время прогулки может стать очень хорошим подспорьем в процессе вашего заземления и фокусировки на настоящем моменте, говорит психолог. Потому что здесь вы можете позволить себе сконцентрироваться на ощущениях собственного тела, не будучи в каком-то особенном состоянии или расположении духа.

Как правильно медитировать во время ходьбы?

Выбирайте любой маршрут, новый или старый – это не имеет значения.

Отключайте автопилот, который большую часть времени у нас включён, и настраивайте себя на то, чтобы замечать детали вокруг.

Старайтесь осознать себя.

Направляйте своё внимание на собственное тело и осознайте, что вы ступаете по земле, – таким образом происходит некое заземление, когда фокус вашего внимания уходит, например, в стопы. Отслеживайте то, как вы ходите, какие при этом ощущения возникают.

Затем перемещайте фокус своего внимания по телу – можно начать как сверху вниз, так и снизу вверх. Ощутите почву под ногами, затем почувствуйте кисти рук, после – сконцентрируйтесь на дыхании.

Старайтесь сосредоточиться на ваших ощущениях, на том, как вы чувствуете пространство, в котором идёте. Отслеживайте, например, ритм своего шага.

Сконцентрируйтесь на том, как вы ощущаете в целом части вашего тела.

Обращайте внимание на то, возникают ли какие-то зажимы в теле – чаще всего они связаны с эмоциональным состоянием. Если, например, замечаете, что у вас комок в горле, то, скорее всего, это какие-то невысказанные мысли или эмоции, которые вы ещё до конца не прожили.

Отмечайте, что вокруг вас и что вы чувствуете. Главное – суметь отследить эти мысли.

Алина Сотова психолог Во время прогулки вы можете наблюдать за происходящим вокруг, то есть по факту у вас есть возможность смотреть на окружающий мир новыми глазами.



Обычно люди просто бегут и не замечают, какой прошли маршрут, где были, что чувствовали, какие были мысли и эмоции. Медитативная же прогулка позволяет возвращаться в настоящий момент, оказываться «здесь и сейчас».

Что делать, если не получается?

Медитация необязательно подразумевает тихое место или необитаемый остров, где вас ничего не тревожит, где всё размеренно и спокойно. На самом деле медитация может быть частью нашей обыденной жизни.

Даже обычная прогулка может стать медитативной — вне зависимости от того, где вы гуляете, по лесу, по ботаническому саду или даже в городе, где очень много отвлекающих факторов. Осознанная медитация помогает наблюдать эту жизнь — не пробегать мимо неё, не быть в спешке и в погоне за целями и желаниями, а успеть прожить момент.

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Отслеживайте свои мысли и эмоции

Многим кажется, что для медитации надо напрячься, уйти в транс или сделать какие-то особенные техники. Совсем нет — по словам психолога, во время медитативной прогулки и медитации в целом всё должно быть естественно. Не надо пугаться того, что вас может унести в поток мыслей. Если вы опять задумались о прошлом, будущем или проблемах, не надо себя за это ругать. Главное — суметь поймать себя на том, что вас куда-то унесло, и вернуть себя в настоящий момент, в процесс наблюдения. Если у вас это получилось, уже хорошо.

Используйте отвлекающие факторы себе на пользу

В городе всегда то машины гудят, то телефон звенит, то уведомления приходят. Понятно, что всё это мешает сосредоточиться. Но во время медитации совсем не обязательно зажимать себя в комок, концентрироваться конкретно на чём-то, заставить себя сделать что-то невозможное.

Наоборот, чем больше у вас отвлекающих факторов, тем лучше прокачка. Можно, например, сосредоточиться на гуле машин. Отлавливая эти звуки, вы можете осознавать, что сейчас вы их слышите.

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Растворитесь в моменте

Осознанная медитация — это не какое-то сверхъестественное состояние вашей души и тела, а пребывание в настоящем моменте, который вы позволяете себе прожить во всей его полноте.

Цель такой медитации — полностью раствориться в том, что вас окружает, ощутить полноту жизни и благодарность за то, что у вас есть возможно жить и чувствовать всё, что вас окружает. Каким бы ни был этот момент, где бы вы ни находились, у вас есть невероятный шанс прожить эту жизнь такой, какая она есть.

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Не заставляйте себя

Медитация — это не перманентное состояние, поэтому её нужно практиковать регулярно. Прогулка отлично для этого подходит, только не заставляйте себя, никакого насилия. Это настолько естественный процесс, что он происходит сам собой.

Важно быть в ладу с собой, и даже если ваш мозг противится этому — не страшно. Если за время ходьбы у вас получается вернуть себя в состояние осознанного наблюдения за тем, что вас окружает, вы всё делаете правильно.