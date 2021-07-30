Спортивная элита: как гольф, парусный спорт и теннис задают тренды?

Ни для кого не секрет, что профессиональный спорт – одно из направлений современного шоу-бизнеса. На играх собираются полные трибуны, их показывают по телевизору, а производители экипировки зарабатывают миллионы, потому что фанаты готовы скупать любую одежду из коллабораций. Такие виды спорта, как теннис, гольф, яхтинг, верховая езда и даже шахматы стали популярны сегодня благодаря особой эстетике и атмосфере роскоши, сложившейся вокруг них, хотя раньше ими занимались лишь европейские аристократы.

Рассказываем, как такие спортивные игры ставят стилевую планку и какие спортсмены задают тон.

Как теннис стал популярным

Более ста лет теннис удерживает статус самой коммерческой и высокооплачиваемой игры. Им занимаются самые успешные люди планеты, а для регулярных занятий потребуются большие финансовые вложения. По версии Forbes в рейтинг двадцати самых богатых спортсменов мира входят два теннисиста – Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, которые помимо своего профессионализма могут похвастаться ещё и отличным чувством стиля.

Федерер предпочитает одежду тёплых оттенков, умеет комбинировать цвета между собой, любит комфорт, поэтому в его гардеробе много футболок-поло, не стесняющих движения брюк и спортивных костюмов.

Надаль же, наоборот, любит яркость не только на корте, но и в жизни. В его арсенале много рубашек, шортов и различных головных повязок.

Сейчас аристократическая аура при упоминании тенниса сохраняется благодаря Уимблдонскому турниру. Здесь принято с уважением обращаться к игрокам. Судьи используют обращения «мисс», «миссис» и «мистер», таким же образом фамилии теннисистов отражаются на табло. Все игроки обязаны выходить на корт в белоснежной форме. Зрителям предлагают клубнику со сливками и шампанское, проводится самый настоящий бал и торжественный ужин для теннисистов, а на трибунах можно встретить саму королеву.

В России теннис приобрёл статус «спорта для богачей» благодаря интересу Бориса Ельцина. Он занимался им сам и его увлечение подхватили многие чиновники и артисты.

Благодаря теннису в женском гардеробе появились короткие плиссированные юбки, топы и гольфы. Также из-за тенниса мы все помешались на футболках-поло, которые этим летом – must have для приобретения.

Гольф для бизнеса

Ещё более аристократическая игра, чем теннис, гольф имеет безупречную репутацию, которая обеспечивает коммерческий и зрительский успех. Первый спортсмен в мире, чьё состояние превысило один миллиард долларов, стал гольфист Тайгер Вудс.

Его стиль достаточно выдержан: он носит нейтральные толстовки, жилеты и джинсы без лишних деталей, любит классику, поэтому его можно встретить в рубашках и пиджаках.

Гольф в принципе ассоциируется с успехом, потому что на нём можно построить целую бизнес-империю. Эта игра даёт возможность производить клюшки, мячи и экипировку, предлагать тренерские услуги, обустраивать поля и заключать контракты по перевозке на гольф-карах. В среднем цена одного поля составляет $ 2 млн, а их содержание обеспечивает занятость и заработок тысячам людей.

Гольф научил нас заправлять футболки в шорты или брюки, а также прикрывать голову бейсболками. Гольфисты любят выбирать низ с ярким принтом, чаще всего это клетка, а также из обуви обязательно должны выглядывать носки, в противном случае – это плохой тон.

Яхтинг для любителей азарта

Яхтинг считается элитарным видом спорта, потому что король Великобритании Чарльз II был первым человеком, который показал массам, что на яхтах можно и отдыхать, и заниматься спортом. Однако само судно стоит в пределах € 400 тыс., поэтому приобрести его смогут только богатые и влиятельные люди.

Яхтинг исторически излюбленное развлечение знатных особ. Умелые яхтсмены в тот период времени — это принц Дании Генрих, король Греции Константин и король Испании Хуан-Карлос.

Несмотря на то что яхтинг и сейчас не самый популярный вид спорта, есть яхтсмены, добившиеся невероятного успеха и задавшие несколько модных правил. Например, англичанин Бен Эйнсли, который выигрывает медали на всех летних Олимпийских играх с 1996 по 2012 годы. Помимо плавательного костюма, он любит надевать голубые рубашки с множеством вышитых принтов, добавляя к ним мощные спортивные часы.

Яхтинг поспособствовал появлению обтягивающих комбинезонов и непромокаемой одежды из лайкры или эластана. На яхтсменах часто можно увидеть жилетки, которые были невероятно популярны прошлой осенью, а возможно, будут пользоваться успехом и в этом сезоне.

Королевский конный спорт

Сегодня конный спорт стал модным хобби для влиятельных людей. Среди его поклонников королева Британии Елизавета II, принцесса Анна и её дочь Зара Филлипс, эмир Дубая Моххамед ибн Рашид Аль Мактум, президент России Владимир Путин и многие другие представители политической элиты.

Конный спорт очень красивый и благородный не только из-за ухоженного вида лошадей, но и стиля жокеев. Мы хотим выделить швейцарца Стива Герда, который следит за трендами и выглядит невероятно модно в своей одежде. Ему нравится носить зауженные белые брюки, водолазки, яркие поло и бейсболки. Из его аксессуаров хочется выделить часы с кожаными ремешками и золотыми деталями и плетёные ремни.

Благодаря конному спорту мы полюбили ботфорты и брючные костюмы, а некоторые стали добавлять кепки и шляпы к своим образам.