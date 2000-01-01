С чем лучше не смешивать молоко?
Рассказывает нутрициолог Анна Войнова.
Мясо
Молоко содержит кальций — он ухудшает усваивание железа из мяса примерно на 50%. Также его не рекомендуется смешивать с другими видами белка, которые как раз и содержатся в молочной продукции.
Кофе
Если цель — взбодриться с утра, лучше отказаться от добавления молока, так как под воздействием белка нейтрализуется эффект кофеина.
Зелёный чай
Это природный антиоксидант. Но если сочетать его с молоком, действие в разы снижается.
Овощи
Такое сочетание может спровоцировать расстройство желудка. Под воздействием ферментов молоко превращается в творожную массу. А она обволакивает другие продукты, ухудшая их переваривание.
Фрукты, особенно хурма и айва
Фрукты тяжело усваиваются с любыми продуктами. Молочные десерты и смузи могут вызвать изжогу, вздутие, диарею, а вяжущие вещества (танины) в хурме и айве мешают усваиванию кальция из молока.
Главное — знать меру
В сочетаниях молоко может вызвать брожение в желудке, образование газов и вздутие. Однако если нет проблем с ЖКТ, можно пить молоко с чем нравится, главное — не в больших количествах.
С чем лучше не смешивать молоко?
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