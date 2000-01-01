Не надо так: чем опасны тренировки после еды?
Рассказывает спортивный врач Александра Пурига.
Сокращается объём движения лёгких
Увеличенный желудок поджимает диафрагму и не даёт ей расправиться до конца. Во время тренировок требуется увеличенное содержание кислорода, а сниженный объём дыхания может привести к гипоксии.
Полезные вещества не успевают усваиваться
На метаболизм и усвоение нутриентов нужно время. Например, белок, полученный с едой, пойдёт «в топку» спустя 1-1,5 часа тренировки.
Появляются изжога и тошнота
Сдавливание наполненного желудка мышцами пресса и резкие изменения в положении тела провоцируют изжогу, заброс содержимого желудка в пищевод, что проявляется болью в животе и тошнотой.
Снижается концентрация
После сытного обеда ослабевает внимание. Это плохо скажется на результатах спортсменов, которым необходима концентрация на тренировках.
Не надо так: чем опасны тренировки после еды?
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