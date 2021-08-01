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Как еда сказывается на настроении, что съесть, чтобы поднять себе настроение

Почему здоровая еда улучшает настроение?
Арина Забгаева Надежда Пожарова
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Как полезная еда влияет на настроение?
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Психическое состояние зависит от многих факторов, порой не самых очевидных.

Настроение и душевное состояние зависят от многих факторов, внешних и внутренних: погоды, неудачной встречи или недосыпа, гормонов, уровня физической активности и даже того, что вы съели на завтрак. Даже научные исследования показывают, что здоровая правильная пища может снизить риск психических заболеваний, таких как депрессия.

<a href="https://www.instagram.com/psy_healing/">Надежда Пожарова</a>
Надежда Пожарова
психолог

Самое важное — определить здоровое питание для себя. Есть продукты, которые стимулируют появление эмоций. Это связано с тем, что еда соотносится с разными системами организма.

Как питание влияет на психическое здоровье?

В 2014 году профессор Университета Дикина в Австралии Феличе Джака вместе с коллегами провела работу, объединив результаты исследований из разных стран.

По словам профессора, почти все австралийцы не могут придерживаться базовых рекомендаций по питанию, в особенности тех, которые касаются потребления овощей. Это бесспорно оказывает огромное влияние на физическое здоровье. Но это исследование показывает, что питание не менее важно и для работы мозга, и для психического состояния.

Фото: unsplash.com/@louloubphoto

Команда профессора Джака изучила данные МРТ-сканирования порядка 250 австралийцев старшего возраста. А затем проанализировала их питание, чтобы выяснить, связан ли рацион с размером гиппокампа. Считается, что этот участок мозга отвечает за обучаемость, память и настроение.

Выяснилось, что у тех, в чьё меню входило больше свежих овощей, фруктов и рыбы, гиппокамп был больше по сравнению с теми, кто предпочитал переработанные продукты и часто брал еду навынос.
Более того, пищевые привычки оказались связаны с развитием депрессии. Участники, выбиравшие более здоровое питание, были меньше подвержены этому риску. «Мы всё чаще убеждаемся, что желудок — центр здоровья, в том числе психического», — говорит профессор.

Надежда Пожарова
Надежда Пожарова
психолог

Вообще пищевое поведение для нас — это самый первый способ взаимодействия с миром, в том числе через контакт с матерью. И в принципе еда в культуре имеет очень большое значение, поэтому связь с настроением прямая. С точки зрения психологии пища играет огромную роль в жизни человека, потому что взаимоотношения с ней показывают, как человек относится к своему телу.

Еда действительно очень важна. С помощью отношений с ней можно проследить, как человек в принципе может себя наполнять, питать, давать себе ресурсы. Это довольно обширная тема и для беседы, и для исследований.

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Кто должен уделять питанию особое внимание?

Питание играет ключевую роль в работе мозга на протяжении всей жизни, а с возрастом становится ещё более важным, считают авторы исследования. По мнению профессора Джака, здоровый рацион особенно необходим детям и подросткам.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Кроме того, то, как питаются беременные женщины, может отразиться на ментальном здоровье их будущих детей. «Мы изучили более 23 тысяч случаев в Норвегии и выяснили, что дети, чьи матери во время беременности ели более вредную пищу, более склонны к психически нездоровому поведению в первые годы жизни», — говорится в работе.

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Какие продукты положительно влияют на настроение?

В результате исследований команда профессора Джака выяснила, что позитивно сказываются на настроении следующие продукты:

  • фрукты;
  • овощи;
  • бобовые;
  • цельнозерновые злаки;
  • орехи и семена;
  • рыба и другие продукты с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3.

Фото: unsplash.com/@shutters_guild

По словам профессора, риск психических заболеваний снижает цельное питание с высоким содержанием растительной пищи, здоровых источников белка и жиров. Поскольку правильное питание в целом обеспечивает организм питательными веществами и витаминами, которые необходимы для полноценной работы всех органов и, в частности, мозга.

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