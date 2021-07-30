Медитация и релакс-ванна после тренировки могут навредить, если выбрать неправильные свечи

Время, когда свечи служили источником света, закончилось с появлением электричества. Но их до сих пор используют: для создания романтической или медитативной атмосферы, расслабления в ванне, декорирования и ароматизации помещения. Они имеют разный дизайн и запах. Но все ли из них безопасны и стоит ли рисковать здоровьем ради оригинальной формы или аромата? Разбираемся вместе с экологом-консультантом, как выбрать безопасную свечу для дома.

Вадим Рукавицын эколог-консультант Если люди зажигают свечи нечасто, то вреда от них не будет. Плохо, когда их много и горят они долго в плохо проветриваемом помещении.

Чем могут быть опасны свечи?

Большинство свечей сделаны из парафина — конечного продукта в цепочке переработки нефти. При горении он выделяет в воздух толуол и бензол — токсичные для человека вещества, которые вызывают головные боли, бессонницу, снижение умственных способностей и потерю памяти. Отравление канцерогенами приводит к учащённому сердцебиению, сонливости и поражению желудочно-кишечного тракта.

Фото: unsplash.com/@primal_harmony

Исследователи из Университета Южной Флориды доказали, что эти мелкозернистые частицы сажи схожи по размеру и составу с выхлопными газами от дизельных двигателей. Они глубоко оседают в лёгких и быстро всасываются в кровоток, приводят к болезням сердечно-сосудистой системы, астме и раку. Кроме того, оказывают нежелательное воздействие на ДНК.

Также стоит избегать свечей с яркими рисунками и резкими ароматами. Учёные из Университета Мэриленда выявили, что 80-90% ингредиентов ароматических отдушек синтезированы из токсичных веществ: ацетона, фенола, толуола, бензилацетата и лимонена.

Есть ли безопасные альтернативы?

Однако не стоит отчаиваться и забывать о свечах навсегда. Есть безопасные варианты из соевого воска — одного из самых устойчивых веществ в мире. При горении они не выделяют вредных частиц и не накапливают чёрную сажу. Несмотря на то, что соевые свечи дороже парафиновых, горят они медленнее и, соответственно, служат дольше. Соевый воск биоразлагаем, а следовательно безопасен для окружающей среды.

Фото: unsplash.com/@pratiksha_mohanty

Любителям красивых и вкусно пахнущих свечей стоит уточнять, что в составе — ароматические или эфирные масла. Несмотря на то, что первые дешевле и разнообразнее, эколог утверждает, что только вторые делают свечу полностью натуральной.

На что обратить внимание при выборе свечи?

Пропорции в размере свечи и толщине фитиля. Если у тонкой свечи толстый фитиль, то она может коптить и даже вызвать отравление угарным газом.

Состав фитиля. Для того, чтобы фитиль держался вертикально, некоторые производители используют свинцовую сердцевину. При нагревании металл выделяет пары, нарушающие функционирование мозга и центральной нервной системы.

Чтобы узнать, есть ли свинец в составе свечи, потрите кончик фитиля о лист бумаги. Если он оставит серый след, как от простого карандаша, значит, в нём свинцовая сердцевина. Если же свеча уже зажигалась, то разберите часть фитиля и посмотрите, есть ли там металлический стержень.

Фото: unsplash.com/@ksyfffka07

Прозрачность. Если свеча прозрачная, то она сделана из глицерина и не опасна для здоровья.

Аромат. Свеча из парафина не имеет запаха, а, например, сделанная из пчелиного воска обладает естественным ароматом.

Тактильные ощущения. Парафиновые свечи на ощупь жирные, как мыло, в то время как восковые немного шероховатые.