В какой одежде не стоит тренироваться?

Неправильная форма может не только причинять дискомфорт, но и спровоцировать травмы.

При выборе спортивной одежды первое, что вы должны учитывать, — это комфорт. Принимайте во внимание не только размер, но и качество материалов. Не стоит экономить на собственном теле. От некоторых тканей — например, чистого хлопка — и вовсе стоит отказаться.

Чтобы не оказаться в неудобном положении во время занятий, вместе со стилистом Анастасией Акатьевой разбираемся, какие вещи не стоит надевать на тренировку.

Анастасия Акатьева стилист Выбирайте только ту одежду, которая вас вдохновляет и даёт возможность идти на тренировку, — вы должны себе нравиться.

Блёклые, нейтральные комплекты

Одежда — не просто чехол, который мы надеваем, выходя из дома. Она влияет на нас психологически, отвечает за комфорт и уверенность. Цвета также помогают настроиться на определённый лад. Поэтому, выбирая одежду в зал, учитывайте это. Блёклая, неяркая одежда может стать причиной неудач, а обилие красного цвета увеличивает частоту сердечных сокращений и влияет на кровяное давление.

Анастасия Акатьева стилист У цвета есть определённая «сила», он даёт возможность заряжаться энергией. Если вы пришли заниматься в бежевом костюме, ваш результат, скорее всего, будет нулевым, потому что бежевый цвет настраивает на отдых. Есть специальные яркие цвета, которые провоцируют то состояние, когда мы можем взять силу и заниматься в ресурсе.

Слишком свободная форма

В последнее время популярность приобретает обтягивающая, скульптурирующая одежда. Постарайтесь ограничить её использование. Как бы красиво она ни сидела, всё же будет сковывать движения и лишать комфорта.

Фото: unsplash.com/@johnfo

Но и выбирать чересчур свободную форму тоже не стоит — в ней будет жарко, а её края могут зацепиться за тренажёры. Идеальным вариантом для бега, растяжки, йоги, лёгкой атлетики и велоспорта станут тайтсы. В отличие от леггинсов, они лучше пропускают воздух, а также оказывают компрессионный эффект — поддерживают мышцы.

Анастасия Акатьева стилист Степень облегания каждый выбирает сам, исходя из комфорта. Конечно, свободная одежда в принципе не предназначена для спорта. Высокая степень облегания даёт больше возможностей для движения, поэтому для тренировок стоит выбирать именно такие варианты.

Одежда из натуральных материалов

Наши бабушки ценят натуральные ткани как отлично дышащие и лёгкие. Несмотря на это, не выбирайте их для занятий спортом. Хлопок быстро промокает и становится тяжёлым, прилипает к телу и сковывает движения. Кроме того, выглядит это неэстетично.

Взамен натуральных материалов используйте синтетические или смешанные. Они не намокают, лучше сохраняют форму и отлично пропускают воздух. Но, конечно, не стоит забывать, что и здесь нужно обращать внимание на пропорции в составе.

Анастасия Акатьева стилист В любом изделии должно быть правильное соотношение натуральных и искусственных материалов. Чистый хлопок надевать нельзя — он быстро растягивается и на нём легко остаются следы, а процентную синтетику можно, только если это специальные волокна, разработанные для спортсменов.

Старые кроссовки

Причиной завершения как профессиональных, так и любительских тренировок часто бывают травмы колена. Это может происходить из-за неправильно подобранной обуви. Категорически не стоит вытаскивать для спорта старые, видавшие виды кеды. Их подошва недостаточно лёгкая и мягкая, что может травмировать не только колени, но и ахилловы сухожилия.

Фото: unsplash.com/@jorgeflores

Также «носок» кроссовок должен быть не громоздким и не плотным, материал — дышащим, чтобы внутри не скапливался неприятный запах. Обычно подошва беговых кроссовок и моделей для зала сделана из филайта, а их пятка выше, чем остальная часть. Стилист отмечает, что выбирать обувь стоит только исходя из того вида спорта, которым вы занимаетесь.

Анастасия Акатьева стилист Кроме правильно подобранных кроссовок, пользуйтесь специальными амортизирующими стельками, которые позволят сократить риск травм.

Обычный бюстгалтер

Не экономьте на спортивном белье. Оно не только поможет чувствовать себя увереннее, но и не позволит травмироваться. Обычные бюсты не имеют должной степени поддержки и могут стать причиной травм. Косточки легко рвут ткань, да и к тому же занятия спортом без спортивных бра приводят к деформации молочных желёз, что особенно будет заметно на большой груди.

При выборе лифа обращайте внимание не только на обхват и размер чаши, но и на форму, особенности, швы и степень поддержки.