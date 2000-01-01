5 музыкантов, фанатично поддерживающих свой спортивный клуб
Их голоса на спортивном стадионе можно услышать не только в микрофон.
Jay Z
Он не только поддерживает Brooklyn Nets на трибунах, но и являлся её совладельцем и сертифицированным спортивным агентом.
Леван Горозия
L’One — преданный фанат московского «Локомотива». И, несмотря на то что сам рэпер в юности играл в баскетбол, его часто можно увидеть на трибунах в Черкизово.
Drake
Рэпер родом из Торонто и поддерживает Raptors многие годы. Его часто можно встретить в первых рядах, ругающегося со звёздами противоположных команд.
Василий Вакуленко
Рэпер Баста многие годы болеет за столичный клуб. Он даже посвятил ему песню «Мама, мы ЦСКА», которая когда-то была хитом среди поклонников красно-синих.
Михаил Боярский
Его шляпа и «Зенит» стали неразлучными много лет назад. Музыкант является бессменным символом клуба, его даже рисуют на Питерских стенах.
5 музыкантов, фанатично поддерживающих свой спортивный клуб
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