Почему ожирение — «болезнь» мегаполисов, но не деревень?

Учёные говорят, что ожирение — бич городских жителей. А вот в сельской местности такой проблемы нет. Почему? Отвечаем вместе с диетологом и тренером Марией Махмутовой.

Мария Махмутова тренер, диетолог Наше здоровье на 80% зависит от того, что мы едим и какой образ жизни ведём.

По словам диетолога, проблема ожирения и избыточного веса очень актуальна. По данным Министерства здравоохранения РФ, 55% населения старше 30 лет страдают от избыточной массы тела, а 26% — от ожирения. Основные причины лишнего веса, и в том числе ожирения, — это генетика, гормональный дисбаланс, отсутствие достаточной физической нагрузки, питание, малоподвижный образ жизни и даже психосоматика. В городе и в сельской местности эти факторы отличаются.

Нездоровая пища

В сельской местности нет фастфуда — местные питаются тем, что сами выращивают. То есть вся еда органическая, фрукты и овощи — с грядки, без пестицидов и химических добавок. В городских продуктах же очень мало ценных для организма веществ. Несмотря на моду здорового образа жизни, многие по-прежнему отдают предпочтение полуфабрикатам, сосискам, колбасам, фастфуду, газировкам — в общем, всему тому, что можно быстро приготовить и съесть.

Мария Махмутова тренер, диетолог Городские жители сталкиваются с ожирением чаще, чем сельские. Особенно хорошо это видно по детям. Структура их питания в основном построена на продуктах, выращенных в условиях местности: домашнее мясо — источник белка, свежие овощи, фрукты, ягоды — прекрасный источник клетчатки, всё максимально просто.

Малоподвижный образ жизни

Ещё 20 лет назад люди были более активными, поэтому калории так быстро не откладывались на боках. Сейчас все много работают и ведут малоподвижный образ жизни: в метро сидят, в офисе тоже, дома лежат, а до фитнеса доходят лишь самые стойкие. Тем временем сидячий образ жизни — одна из основных причин ожирения.

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Зато у жителей сельской местности всегда много хлопот, которые так или иначе предполагают физическую активность: работа по дому, огороду, уход за скотом. А чем больше человек двигается, тем ниже шансы набрать лишний вес.

Мария Махмутова тренер, диетолог Мегаполис — это автомобили, лифты, эскалаторы, после работы телевизор, чаще с чипсами и вредными напитками, магазины 24/7, где в любое время суток можно получить неплохую дозу бесполезных калорий, стресс и бешеный темп жизни. Все это вынуждает человека мало двигаться.



Радует, что сейчас всё больше людей задумываются и заботятся о своём здоровье, внедряют в свою рутину правильные привычки, здоровое питание и спорт.

Искусственный свет

Как оказалось, развитию ожирения способствуют и «огни большого города». Учёные пришли к выводу, что искусственный свет тоже участвует во всей этой афере. Дело в том, что с наступлением темноты вырабатывается гормон сна мелатонин, но искусственное освещение, в том числе синий свет от смартфона, подавляет его синтез и тем самым нарушает биологические ритмы. Ночные приёмы пищи в таком случае — очень частое явление.

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По словам учёных, нарушение естественных ритмов приводит к физиологическим изменениям в организме, которые грозят набором веса. Проще говоря, искусственный свет негативно влияет на метаболизм: калории сжигаются медленнее обычного. В селе же с этим проблем нет — вспомните слова из фильма «Миллион лет до нашей эры», где вечером первобытный человек кричит всем соседям «гасите свет». Суть в том, что в деревнях большинство людей ложатся и встают в одно время, а уличное и ночное освещение для местных — больное место. В сельской местности меньше транспорта, объектов торговли, административных зданий и людей, а значит, и уровень освещённости.

Плохая экология

В селе воздух намного чище, чем в городе. Исследователи говорят, что от загрязнённого воздуха можно даже потолстеть. Звучит неправдоподобно, но тому есть подтверждения — научные работы показывают, что крохотные частицы в атмосфере способствуют ожирению, и каждый глоток воздуха приближает нас к набору веса. Виноваты в этом выхлопные газы и другие химические соединения, которые лишают организма 128 видов полезных кишечных бактерий. Часть из них участвует в выработке инсулина, ответственного за обмен веществ и усвоение нутриентов в организме.

Кроме того, загрязнённый воздух повышает численность Bacteroides — этот вид бактерий увеличивает риск набрать лишние килограммы. Получается, что два человека с одинаковым питанием и уровнем физической активности, но живущие в разной местности, будут весить по-разному.

Фото: unsplash.com/@kintecus

Однако всё это не значит, что люди в сёлах совсем не страдают ожирением. Разумеется, эта проблема затрагивает всех, разница лишь в том, что среди городских жителей она встречается чаще. В любом случае, где бы мы ни жили, наше здоровье на 80% зависит от того, что мы едим и какой образ жизни ведём, говорит диетолог. По её словам, важно скорректировать рацион, поменять вредные привычки на более здоровые и стать более активными независимо от места проживания.