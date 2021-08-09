Для организма спортсмена длительный отдых является не меньшим стрессом, чем тяжёлые занятия.

Чем опасен отказ от тренировок и здорового питания на время отпуска?

Очень часто, отправляясь в отпуск, мы забываем про проблемы и пытаемся расслабиться. А вместе с тем перестаём заниматься спортом и едим вредную пищу, не думая о том, что наш организм сильно страдает от этого.

Обычно после таких послаблений трудно вернуться в прежний режим тренировок и приходится всё начинать заново.

Разбираемся, как держать себя в тонусе и чем питаться во время отпуска.

Елена Скоблова мастер-тренер тренажёрного зала World Class Рассказывает, чем опасны срывы и отказ от тренировок в отпуске.

Почему важно не забрасывать тренировки на отдыхе?

При двухнедельном отсутствии активности и правильного питания вы почувствуете снижение силы. Для её восстановления требуется гораздо больше времени. Исследования показали, что люди, сделавшие паузу, возвращаются к прежней форме в среднем за шесть недель.

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Ещё одна причина не забывать про физическую нагрузку на отдыхе — риск располнеть. Когда вы не тренируетесь, мышечная масса перестаёт набираться, и тогда вам нужно употреблять меньшее число калорий, что очень тяжело делать в отпуске. Если не пересмотрите план питания при отсутствии упражнений, то моментально наберёте лишний вес.

Более того, весь набранный прогресс уйдёт. Регулярно занимающиеся спортсмены в течение восьми месяцев потеряли половину улучшений после 14 дней бездействия. Поэтому представьте себе, как месячный отпуск может навредить положительным результатам в борьбе за здоровье и красивую фигуру.

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Для тех, кто поставил себе цель изменить тело, важно помнить, что в этом случае важен принцип регулярности проведения тренировок, иначе все изменения, запущенные в организме, сойдут на нет.

Для организма спортсмена длительный отдых от физических нагрузок зачастую является не меньшим стрессом, чем тяжёлые тренировки.

Именно поэтому многие стараются и в отпуске поддерживать физическую форму.

Чем можно заменить тренировки во время путешествий?

В отпуске вы можете заменить привычный вам вид активности на плавание в море или бассейне, волейбол или водное поло, игры в бассейне с аниматорами, прогулки или лёгкие пробежки вдоль набережной с красивым видом, походы в горы, скандинавскую ходьбу и танцы.

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Также можно утром перед завтраком прямо в номере делать простые упражнения, которые не отнимут много времени, но позволят сохранить наработанную физическую форму. Делайте столько подходов и повторений, сколько вам привычно и комфортно.

На ноги: приседания, выпады, прыжки.

На мышцы спины: лодочка.

На руки и грудные мышцы: отжимания.

На пресс: скручивания и планка.

Как придерживаться правильного питания на отдыхе?

В любой поездке есть риск переедания и выхода из своего привычного образа жизни и графика. Как правило, после отпуска начинается постотпускной синдром, когда нужно время для восстановления и адаптации. Сухие волосы, солнечные ожоги, сбой режима и несколько лишних килограммов — те самые симптомы.

Многие эксперты по питанию советуют придерживаться правила 80 на 20, где 80% — правильные продукты питания, а 20% — вредные.

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Вот несколько советов, как питаться во время путешествий, чтобы не нанести вреда организму.

Отправляясь на экскурсии, планируйте перекусы самостоятельно, чтобы не отравиться по дороге.

Всегда берите с собой чистую воду с лимоном и ягодами или холодный зелёный чай. В перелётах на дальние расстояния наш организм испытывает стресс, поэтому не перегружайте его соками и газировкой.

Заранее изучите особенности национальной кухни страны, в которую вы отправляетесь, чтобы продумать план питания. Если вы останавливаетесь в отеле, то и там часто подают блюда национальной кухни, из которых можно выбрать более здоровый вариант — овощи и зелень, бульоны, запечённое мясо, рыбу или морепродукты.

Сократите потребление десертов и выпечки, а лучше и вовсе откажитесь от сладкого. Диетологи советуют пробовать местные сладости после завтрака, а ужин в таких случаях заменить на овощные смузи.

Как правило, в отпуске все делают упор на углеводы, интуитивно уменьшая количество белка. Стоит помнить, что каждый приём пищи должен содержать белки. Для контроля веса человеку необходимо добавлять не меньше 30 граммов чистого белка в каждый приём пищи.

Не переедайте. Если чувствуете полное насыщение, то лучше оставьте еду на тарелке.

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Старайтесь придерживаться схожего рациона питания с привычным вам, позволяя себе «запрещённые» вкусняшки или местные деликатесы в разумных пределах. Не злоупотребляйте алкоголем, особенно в жару — это небезопасно. Не забывайте о необходимости пить достаточно чистой воды.

Не стоит готовиться к отпуску за последнюю неделю до вылета, изнурять себя тренировками и жёсткими голодовками. Из-за таких радикальных мер вы рискуете в первые же дни отдыха сорваться на «шведском столе» и приехать с привесом не только сувениров в чемодане.

Готовьтесь к пляжному отдыху заранее, размеренно и обдуманно, плавно внося изменения в рацион питания и график тренировок.