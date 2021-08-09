Как пить алкоголь, чтобы не поправиться?

Алкоголь запрещён в большинстве диет — как для похудения, так и при хронических заболеваниях. Но если вы не готовы полностью отказаться от него, придерживайтесь нескольких правил, чтобы не набирать лишние килограммы после алкогольных вечеринок. Вместе с нутрициологом разбираемся, почему от алкоголя полнеют.

Лидия Квашнина нутрициолог Я не могу рекомендовать пить алкоголь ни в каком виде — на большинстве протоколов питания он запрещён.

В алкоголе много калорий

Алкоголь — высококалорийный продукт. В среднем 1 г горячительного напитка содержит в себе 7 ккал. Чем выше крепость, тем больше калорий. Однако для вкуса в коктейли также добавляют сиропы, сахар и дрожжи, из-за которых энергетическая ценность возрастает в несколько раз.

Что с этим делать?

Чтобы сохранить идеальную фигуру, пейте некрепкий алкоголь и следите за количеством и калорийностью выпитого.

Алкоголь возбуждает аппетит

Спиртные напитки действительно провоцируют чувство голода. Кроме того, обычно к алкоголю идёт закуска, не всегда самая полезная и зачастую очень калорийная: снэки, бутерброды, фрукты, острое, солёное и пряное. Они дополнительно разжигают аппетит.

Фото: unsplash.com/@jruscello

Что с этим делать?

Лучше есть закуски, состоящие из белков и жиров, чтобы чувствовать себя сытым. Подойдут ​​оливки, сыры твёрдых сортов, мясо, рыба, морепродукты, зелёные и листовые овощи, орехи и семена. Можно также красиво подать хумус из нута или чечевицы с морковью, сельдереем, огурцом, цветной капустой или паштеты из субпродуктов с крекерами или чипсами из льна, кокоса, свёклы и ламинарии.

Алкоголь токсичен

Организм идентифицирует алкоголь как токсин и бросает все силы на его переработку. Поэтому всё, что было съедено вместе с крепким напитком (белки, жиры и углеводы), откладывается в жир. Более того, при генетических повреждениях работы печени телу сложнее справиться с алкоголем, и его калории уходят в жир.

Фото: unsplash.com/@enisyavuz

Что с этим делать?

Опять же стоит следить за количеством выпитого и не переедать. Также чаще отдавайте предпочтение красному сухому вину, так как в нём содержится ресвератрол — мощнейший антиоксидант.

Если у вас нет противопоказаний для употребления алкоголя и вы следите за своим весом, то можно время от времени позволить себе некрепкий алкоголь. Предпочтительнее бокал сухого красного вина. Но важно следить за количеством и калорийностью, есть только качественную закуску, которая будет утолять голод.