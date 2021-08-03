Комплекс эффективных упражнений для осанки мечты

Красивая и ровная спина — индикатор вашего физического и психологического здоровья.

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Осанку изучают медики, психологи и физиотерапевты. Ведь ровная спина является показателем физического и психологического здоровья. Бытует мнение, что люди, у которых ровная и красивая спина, имеют более высокую самооценку. Поза, положение головы и глаз могут рассказать, как человек ощущает себя внутренне и воспринимает окружающих людей. Психологи советуют работать над положением спины, чтобы повысить уверенность в себе.

Егор Фукалов фитнес-тренер Рассказывает, откуда появляется сутулость и как от неё избавиться.

Плохая осанка не является заболеванием. Скорее это привычка, которая снижает качество жизни. Хорошая новость в том, что вредные привычки можно изменить.

Причина сутулости — малоподвижный образ жизни. Мы отказываемся от физической активности в пользу отдыха на диване, просмотра ленты соцсетей и многочасовой работы за компьютером. Миллионы людей в России ведут сидячий образ жизни, но это не приговор.

Фото: istockphoto.com

Основные факторы сутулости:

Неудобное рабочее место.

Малоподвижный образ жизни.

Неподходящее спальное место.

Лишний вес.

Неудобная одежда и обувь.

Подавленное психоэмоциональное состояние.

Основная задача — создать благоприятную обстановку, чтобы изменить вредные привычки, а не выпрямить спину прямо сейчас. Если уж решили избавиться от сутулости — держите мышцы в тонусе и тренируйтесь.

Комплекс упражнений для осанки мечты

Выполняйте два раза в неделю.

Парашютист

Техника выполнения:

Лягте на живот.

Руки разведите в стороны и выпрямите ноги.

Поднимайте туловище и ноги одновременно вверх, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.

Выполняйте два подхода по 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Скручивания на пресс

Техника выполнения:

Лягте на спину.

Ноги согнуты в коленях, а руки отведены за голову.

На выдохе поднимайте верхнюю часть туловища без отрыва поясницы, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.

На вдохе плавно опускайтесь вниз в течение двух секунд.

Выполняйте два подхода по 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Фото: istockphoto.com

Сведение лопаток у стены

Техника выполнения:

Встаньте прямо, чтобы пятки, ягодицы и лопатки касались стены.

Руки согнуты в локтях и подняты вверх.

На вдохе сведите лопатки и выведите грудь вперёд. Руки согнуты под углом 90 градусов, не меняют своего положения.

Удерживайте руки и лопатки 30 секунд в таком положении, после чего медленно выдохните.

Выполняйте пять подходов по 30 секунд. Отдых между подходами — 10 секунд.

Планка

Техника выполнения:

Примите упор лёжа на прямых руках и выпрямленных ногах.

Руки находятся параллельно груди, чуть шире плеч.

Расстояние между ногами от до 10 до 30 см.

Спина прямая, ягодицы и живот напряжены.

Взгляд направлен в пол.

Выполняйте два подхода по 30 секунд. Отдых между подходами — 1 минута.

Фото: istockphoto.com

Приседания с узкой постановкой ног

Техника выполнения:

Ноги уже ширины плеч на 10 см. Ступни параллельны друг другу.

Взгляд направьте вперёд.

Плечи отведите немного назад, грудь вперёд, лопатки сведите вместе.

Корпус держите прямо во время выполнения упражнения.

Пятки плотно прижмите к земле.

Опускайтесь медленно с прямой спиной до угла 90 градусов в коленном суставе.

Из нижней точки приседа мощными движением вытолкнитесь вверх.

Выполняйте два подхода по 25 раз. Отдых между подходами — одна минута.

Отжимания

Техника выполнения:

Держите корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии.

Ноги вместе.

Распределите нагрузку на всю поверхность ладони и пальцев.

Локти слегка прижаты к корпусу.

Опускайтесь до угла 90 градусов.

Мощно выдохните при подъёме в верхнюю точку.

Не выпрямляйте локти до конца.

Выполняйте два подхода по 10 раз. Отдых между подходами — одна минута.

Фото: istockphoto.com

Упражнение «Кошка»

Техника выполнения:

Встаньте на четвереньки.

На вдохе прогибайтесь в пояснице. Шея и подбородок тянутся вверх.

На выдохе медленно округляйте поясницу и грудной отдел позвоночника.

Лопатки расходятся в стороны. Глаза смотрят в пупок.

Выполняйте два подхода по 10 раз. Отдых между подходами — одна минута.

Совмещая эти упражнения, вы получите 100%-ный результат. Сделаете спину красивой и сильной, избавитесь от сутулости и повысите самооценку.