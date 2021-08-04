Чтобы и на прогулку, и в офис, и даже в ресторан.

Всем известно, что для занятий спортом в зависимости от его вида необходима специальная экипировка, в том числе и носки. По внешнему виду спортивные носки схожи с обычными, но от последних они отличаются материалом, качеством, конструкцией, плотностью, износостойкостью. Они стали важной деталью гардероба и самостоятельным аксессуаром, который может смело дополнить любой современный образ. Вместе со стилистом рассказываем как и с чем носить спортивные носки вне тренировочного зала.

Ольга Гизма стилист Период пандемии очень сильно повлиял на моду в целом, все стали одеваться проще, так как долгое время были отменены все мероприятия и закрыты бары и кафе, некоторые даже перешли на удаленную работу. А для того, чтобы ходить в магазин за продуктами сложные комплекты одежды не нужны. В весенний период люди перестали вообще думать о том, в чём выходить на улицу, и как следствие — сланцы с носками.

Почему спортивные носки стали трендом в этом году?

Сегодня такой аксессуар можно увидеть не только на спортсмене, но и на человеке, который не причастен к спорту. Всё началось годом ранее, во время карантина. Оказавшись в изоляции, мы стали обращать внимание на мелочи, и нам захотелось ощущения уюта, теплоты и комфорта, поэтому спортивные костюмы, пижамы, удобные тапочки и, безусловно, носки, в том числе спортивные, стали лидерами продаж.

Со снятием ограничений тенденция никуда не исчезла, а, наоборот, – в первом квартале 2021 года продажи носочной продукции увеличились на 24%. Поэтому носки не просто дополняют образ, но и «передают» индивидуальность. Спортивные носки в этом плане находятся в выигрышной ситуации: их преимущество заключается не только в стильном внешнем виде, но и в особом комфорте.

С чем можно сочетать спортивные носки в повседневной жизни?

Спортивная одежда уже давно вышла за рамки спортивного зала – сегодня принято экспериментировать и выбирать спорт для повседневных и выходных нарядов, а иногда делать спортивные вещи основой вечерних образов. Носки стали незаменимым элементом интеграции спорта в наш гардероб. Рассказываем, с чем сегодня можно и нужно их носить.

С меховыми шлёпанцами

Меховая обувь должна быть яркой, чтобы её уникальность и необычность подчеркнули белые спортивные носки. Носите такой тандем с однотонными спортивными костюмами или с любыми повседневными вещами.

С туфлями

Когда надеваете носки с туфлями, то не забывайте, что так делали в 60-е, поэтому выбирайте обувь винтажных форм и моделей. Учитывая, что сейчас мода этого времени возвращается, вы будете в тренде.

С кедами

Дизайнеры рекомендуют подбирать носки тех же оттенков, что и кеды. Тогда они сольются с парой обуви, и у вас получится необычная модель.

Со футуристичными сланцами

У сланцев, созданных американским рэпером, нет никаких лишних деталей, поэтому, чтобы сделать образ уникальным, стоит добавить носки ярких цветов. При этом, вещи можно выбрать из другой цветовой гаммы.

С лоферами

Если вам нужно пойти на какое-то важное мероприятие, носки с лоферами сделают ваш образ более официальным. К чёрным лоферам подберите белые носки и классическую рубашку. А если вы любите быть в центре внимания, то выбирайте яркие носки и лоферы из обработанной кожи.

С босоножками

В этом случае можно выбрать носки с принтом или дизайном в полоску. А весь образ нужно выдержать в тех же цветах, что и носки. Тогда всё будет смотреться гармонично и стильно.