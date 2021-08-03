Что приготовить из арбуза? Неожиданные рецепты

Необычные рецепты с арбузом стали популярны недавно. Оказалось, что большую ягоду вполне можно жарить, мариновать, сочетать с сырами, зеленью и специями. В арбузном соке маринуют филе лосося, а свежие кубики смешивают в салатах с фетой и сладкими фруктами. Ягода гармонирует с мороженым, многими овощами и лаймом. А вариации зависят только от фантазии и воображения.
Собрали несколько необычных блюд и узнали у нутрициолога об особенностях арбуза.
Арбуз — это смесь воды (90% состава) и быстрых углеводов. Но, несмотря на низкую калорийность, злоупотребление им может повышать гликемический индекс. Это не очень хорошо для людей, страдающих от сахарного диабета и преддиабетных состояний.
Стоит есть не более 100 г в день, а при сахарном диабете и вовсе стоит воздержаться от ягоды. Для выведения лишнего сахара организм вынужден тратить большое количество воды, а арбуз сам по себе обладает мочегонным эффектом. И, вопреки распространённому мнению, из организма выводятся не шлаки и токсины, а минералы.
Ещё один побочный эффект — провокация отхождения камней из почек. Поэтому потребление арбуза стоит ограничивать тем, у кого диагностирована мочекаменная болезнь.
В арбузах содержатся фолиевая кислота, магний, антиоксиданты, но всё это меркнет на фоне высокого количества фруктозы. Арбузные семечки более полезные и ценные источники минералов и витаминов. Но их лучше есть подсушенными.
Салат с арбузом
Вам понадобятся:
- арбуз — примерно 400 г;
- хлеб бородинский — 1/2 буханки;
- красный лук (желательно сладкий) — 1 маленькая луковица;
- чеснок — 3 зубчика;
- лимон — 1/2 шт.;
- соль по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.
Бородинский хлеб нарезать на небольшие кубики. Переложить их в глубокое блюдо, добавить чеснок, соль и растительное масло. Тщательно перемешать. Выложить хлеб на противень и готовить в разогретой духовке примерно 10 минут при 180 градусах. Внутри он должен остаться мягким, а снаружи покрыться хрустящей корочкой.
Лук нарезать на тонкие полукольца и полить лимонным соком. Перемешать и дать постоять примерно 10 минут. С арбуза срезать корку и нарезать мякоть на небольшие кубики (косточки вынуть).
Смешать арбуз и лук. Добавить сухарики и украсить салат свежими ягодами или инжиром.
Закуска и основное блюдо с тунцом и арбузом
Вам понадобятся:
- тунец — 2 стейка;
- арбуз;
- корень имбиря — 1 см;
- лайм — 1 шт.;
- лук сладкий — 1 шт.;
- кунжут — горсть;
- оливковое масло;
- соль — щепотка;
- стевия — щепотка;
- укроп — 1 веточка;
- базилик — 1 веточка.
Закуска
Имбирь нарезать тонкими полосками. Посолить, залить соком лайма и добавить немного стевии. Быстро замариновать. Тонко порезать тунец (ширина примерно 3 мм), арбуз ещё тоньше (примерно в 1 мм).
Красиво разложить ингредиенты, сверху добавить имбирь, лук, пару листиков базилика и укропа.
Основное блюдо
Обвалять тунца в кунжутных семечках и выложить на разогретую сковородку на минуту-полторы с каждой сторон. Стоит обратить внимание на разрез стейка: в идеале прожарка должна быть medium rare, то есть средняя.
Готового тунца нарезать вместе с арбузом. Выложить на тарелку, заправить имбирём и оливковым маслом, украсить базиликом.
Арбузный гаспачо
Вам понадобятся:
- огурец — 1 шт.;
- помидор — 2 шт.;
- лук репчатый — 1/4 шт.;
- перец по желанию;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- арбуз;
- базилик по вкусу.
Овощи почистить и нарезать. Чтобы очистить помидоры от кожуры, можно опустить их в кипяток, предварительно сделав надрез крестиком. Всё положить в блендер, добавить перец и оливковое масло. Вырезать мякоть арбуза, избавиться от семечек, нарезать ягоду средними кубиками и тоже отправить в блендер. Взбить все ингредиенты до однородности, добавить соль по вкусу. При подаче можно украсить базиликом.
Смузи с арбузом и лаймом
Вам понадобятся:
- арбуз;
- сок лайма — 1 ст. л.;
- замороженная клубника — 1 стакан;
- лёд — 6-7 кубиков;
- мёд — 2 ч. л.
Арбуз очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками толщиной примерно 2-2,5 см. Вместе с остальными ингредиентами тщательно взбить в блендере до однородной массы. Перелить в высокий стакан — и готово!