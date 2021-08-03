Что приготовить из арбуза? Неожиданные рецепты

Мы привыкли есть арбуз на десерт, но из него получится даже суп.

Необычные рецепты с арбузом стали популярны недавно. Оказалось, что большую ягоду вполне можно жарить, мариновать, сочетать с сырами, зеленью и специями. В арбузном соке маринуют филе лосося, а свежие кубики смешивают в салатах с фетой и сладкими фруктами. Ягода гармонирует с мороженым, многими овощами и лаймом. А вариации зависят только от фантазии и воображения.

Собрали несколько необычных блюд и узнали у нутрициолога об особенностях арбуза.

Алёна Степанова нутрициолог Арбуз — это смесь воды (90% состава) и быстрых углеводов. Но, несмотря на низкую калорийность, злоупотребление им может повышать гликемический индекс. Это не очень хорошо для людей, страдающих от сахарного диабета и преддиабетных состояний.



Стоит есть не более 100 г в день, а при сахарном диабете и вовсе стоит воздержаться от ягоды. Для выведения лишнего сахара организм вынужден тратить большое количество воды, а арбуз сам по себе обладает мочегонным эффектом. И, вопреки распространённому мнению, из организма выводятся не шлаки и токсины, а минералы.



Ещё один побочный эффект — провокация отхождения камней из почек. Поэтому потребление арбуза стоит ограничивать тем, у кого диагностирована мочекаменная болезнь.



В арбузах содержатся фолиевая кислота, магний, антиоксиданты, но всё это меркнет на фоне высокого количества фруктозы. Арбузные семечки более полезные и ценные источники минералов и витаминов. Но их лучше есть подсушенными.

Салат с арбузом

Вам понадобятся:

арбуз — примерно 400 г;

хлеб бородинский — 1/2 буханки;

красный лук (желательно сладкий) — 1 маленькая луковица;

чеснок — 3 зубчика;

лимон — 1/2 шт.;

соль по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Бородинский хлеб нарезать на небольшие кубики. Переложить их в глубокое блюдо, добавить чеснок, соль и растительное масло. Тщательно перемешать. Выложить хлеб на противень и готовить в разогретой духовке примерно 10 минут при 180 градусах. Внутри он должен остаться мягким, а снаружи покрыться хрустящей корочкой.

Лук нарезать на тонкие полукольца и полить лимонным соком. Перемешать и дать постоять примерно 10 минут. С арбуза срезать корку и нарезать мякоть на небольшие кубики (косточки вынуть).

Смешать арбуз и лук. Добавить сухарики и украсить салат свежими ягодами или инжиром.

Закуска и основное блюдо с тунцом и арбузом

Вам понадобятся:

тунец — 2 стейка;

арбуз;

корень имбиря — 1 см;

лайм — 1 шт.;

лук сладкий — 1 шт.;

кунжут — горсть;

оливковое масло;

соль — щепотка;

стевия — щепотка;

укроп — 1 веточка;

базилик — 1 веточка.

Закуска

Имбирь нарезать тонкими полосками. Посолить, залить соком лайма и добавить немного стевии. Быстро замариновать. Тонко порезать тунец (ширина примерно 3 мм), арбуз ещё тоньше (примерно в 1 мм).

Красиво разложить ингредиенты, сверху добавить имбирь, лук, пару листиков базилика и укропа.

Основное блюдо

Обвалять тунца в кунжутных семечках и выложить на разогретую сковородку на минуту-полторы с каждой сторон. Стоит обратить внимание на разрез стейка: в идеале прожарка должна быть medium rare, то есть средняя.

Готового тунца нарезать вместе с арбузом. Выложить на тарелку, заправить имбирём и оливковым маслом, украсить базиликом.

Арбузный гаспачо

Вам понадобятся:

огурец — 1 шт.;

помидор — 2 шт.;

лук репчатый — 1/4 шт.;

перец по желанию;

оливковое масло — 1 ст. л.;

арбуз;

базилик по вкусу.

Овощи почистить и нарезать. Чтобы очистить помидоры от кожуры, можно опустить их в кипяток, предварительно сделав надрез крестиком. Всё положить в блендер, добавить перец и оливковое масло. Вырезать мякоть арбуза, избавиться от семечек, нарезать ягоду средними кубиками и тоже отправить в блендер. Взбить все ингредиенты до однородности, добавить соль по вкусу. При подаче можно украсить базиликом.

Смузи с арбузом и лаймом

Вам понадобятся:

арбуз;

сок лайма — 1 ст. л.;

замороженная клубника — 1 стакан;

лёд — 6-7 кубиков;

мёд — 2 ч. л.

Арбуз очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками толщиной примерно 2-2,5 см. Вместе с остальными ингредиентами тщательно взбить в блендере до однородной массы. Перелить в высокий стакан — и готово!