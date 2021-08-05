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Вышел первый трейлер фильма о Винус и Серене Уильямс

Кинокомпания Warner Bros поделилась первым официальным трейлером биографического фильма «Король Ричард». Этой осенью на большие экраны выходит художественный фильм о семье Уильямс. Главную роль в спортивной драме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. Именно отец семейства, Ричард, станет отправной точкой и важнейшим образом картины.

Почему фильм стоит смотреть?

Фильм основан на реальной истории Ричарда Уильямса и его семьи. В центре сюжета — отец мировых легенд тенниса, который ещё до рождения дочерей предопределяет их будущее.

Он составляет план развития на 78 страницах и, несмотря ни на какие трудности, приводит его к исполнению. Не имея тренерского образования и слабо разбираясь в теннисе, Ричард сумел вырастить из своих дочерей первых ракеток мира и спортивных икон.

Фото: Warner Bros. Pictures

Глубоко трогательный фильм, который показывает силу семьи, настойчивость и непоколебимую веру, как средство достижения невозможного и влияния на мир. Основываясь на реальной истории, которая вдохновит весь мир, Warner Bros рассказывает о пути Ричарда Уильямса, неустрашимого отца, сыгравшего важную роль в воспитании двух самых необычайно одарённых спортсменов всех времён, которые в конечном итоге навсегда изменят теннис.

Warner Bros. Pictures Presentation

Винус и Серена сами выступили исполнительными продюсерами фильма и участвовали в производстве картины. Винус во время интервью на одном из ток-шоу высказалась о реалистичности фильма:

Это действительно о моём отце и о том, как он буквально изменил игру, о том, как всё это начиналось. Он человек революционного типа. Я люблю его до смерти.

На роль отца девочек утвердили Уилла Смитта, однако ещё на стадии кастинга актёр успел угодить в скандал. Когда его имя было названо в числе главных претендентов на роль отца спортсменок, прогрессивная общественность назвала его «недостаточно чёрным».

Одна из величайших почестей для актера — это возможность рассказывать о чьём-то наследии, пока этот человек всё ещё здесь, создавая его. Этот фильм — история происхождения НАСТОЯЩИХ супергероев! Спасибо Винус, Серене, Ише, Линдре, Етунде, Орасине и Ричарду за то, что позволили нам поделиться вашей историей со всем миром!

Уилл Смит

Бюджет проекта составил $ 100 млн, а премьера «Короля Ричарда» в России ожидается 18 ноября.