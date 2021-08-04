Хулиганы красных дорожек: как звёзды надевают спортивные вещи на официальные выходы

После длительного периода самоизоляции спортивный стиль продолжает набирать обороты. В спортивных вещах можно выглядеть стильно, они практичные и удобные. Такие вещи считаются новой базой, поэтому их можно комбинировать с одеждой из других стилей, а полноценный образ будет выглядеть гармонично и эстетично.

Многие звёзды творческого мира появляются на красных дорожках, сочетая спорт и классику, спорт и шик, спорт и драму. Подробнее расскажем о самых интересных и необычных образах.

Билли Айлиш

Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Выходы в платьях и на каблуках — не в стиле Билли Айлиш. Певица предпочитает появляться на красных дорожках в мешковатых спортивных вещах, объёмных футболках и массивных кроссовках на платформе. Билли нравится подбирать одежду с яркими деталями, такими как зелёные рукава с блёстками, узоры из золотой нити, цепи и большие принты. Иногда цветовую гамму образа она сочетает со своим необычным окрашиванием.

Джастин Бибер

Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

У Джастина неповторимый и уникальный стиль. Если Гарри Стайлс радует нас нарядами в Gucci, а Lil Nas X учит фанатов одеваться как ковбой из будущего, то Бибер — лучший пример антигламурной моды. Он носит объёмные спортивные костюмы не только в повседневной жизни, но и на официальные выходы, а также любит объединять спорт и классику. Широкая толстовка в союзе с нежно-розовыми брюками со стрелкой и светлыми кедами — то, что лучше всего подойдёт для красной дорожки, считает Джастин.

Серена Уильямс

Фото: Neilson Barnard/Getty Images

Американская теннисистка не готова расставаться с кроссовками, даже находясь на важном мероприятии. На Бал Института костюма в 2019 году она пришла в вечернем жёлтом платье и кроссовках в тон. Выглядел образ необычно и ярко, а кроссовки были прикрыты шлейфом от платья, но главное, что Серена чувствовала себя комфортно и уверенно.

Эмили Ратаковски

Фото: Jerod Harris/Getty Images

Модель носит то, что ей нравится, независимо от установленного дресс-кода. Для неё проще простого появиться на красной дорожке в удобных кроссовках от Nike и простом мини-платье или атласном костюме с топом и юбкой. Даже в таких образах она выглядит замечательно и привлекает внимание папарацци.

Спайк Ли

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Обычно в образах американского кинорежиссёра замечают очки необычных форм и ярких цветов. Однако на красных дорожках он тоже появляется в джинсовках, широких футболках и бейсболках. В качестве обуви выбирает кеды, а весь образ старается выдержать в одной цветовой гамме, делая акцент на прозрачные очки.