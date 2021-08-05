Сколько человек может продержаться без сна?

За жизнь человек тратит на сон в среднем 25 лет — и не все могут с этим смириться. Вьетнамец Нгок Тхай уже более 40 лет совсем не спит и прекрасно себя чувствует. Тут возникает вопрос: как долго человек может продержаться без сна и будут ли последствия? Разбираемся вместе с сомнологом Дарьей Лебедевой.

Дарья Лебедева сомнолог У тех, кто испытывает дефицит сна, риск развития болезней выше.

Сколько человек может бодрствовать?

Рекордсменом по самому продолжительному времени без сна считается Рэнди Гарднер. Его рекорд — 11 дней и 25 минут. Сомнолог говорит, что нельзя назвать этот эксперимент чистым, потому что на тот момент никто не проводил исследования параллельно с его экспериментом. Вполне возможно, что всё-таки у него был микросон — кратковременный отдых, который продолжается несколько секунд.

Фото: unsplash.com/@a_d_s_w

Почему сон важен?

Что же происходит с человеком, когда он не спит? Вспомните про основные функции сна и поймёте, что будет, если мы лишим его свой организм. Когда мы высыпаемся, то прекрасно себя чувствуем — и это неспроста. По словам сомнолога, во время сна происходят важные процессы:

восстановление и отдых всего организма;

работа иммунитета, выработка антител;

формирование памяти;

когнитивное развитие (восприятие, память, логика);

развитие стрессоустойчивости;

накопление энергии и сил.

Что будет, если не спать сутки и больше?

Учёные говорят, что 36 часов без сна сильно не навредят организму: физическая и умственная активность при этом будут в норме. Такое часто практикуют, например, студенты во время сессии. Специалисты из Калифорнийского университета считают, что последствия появятся на седьмой день без сна.

24 часа без сна

Бессонные сутки влекут за собой усталость, переменчивое настроение, нарушение координации и памяти, сонливость, раздражительность, снижение концентрации внимания, повышение гормонов стресса (кортизол, адреналин) и уровня сахара в крови.

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48 часов без сна

Через двое суток ухудшаются когнитивные способности, появляется сильная усталость, снижается бдительность, нарушается способность к суждению. Человек начинает спать во время бодрствования и даже не подозревает об этом. Подобное состояние называется микросном и может длиться несколько секунд.

72 часа без сна

Если не спать трое суток, то симптомы депривации сна усиливаются: настроение становится более нестабильным, когнитивные способности ещё больше ухудшаются — и это в лучшем случае. В худшем наступает паранойя, появляется подавленное настроение, трудности в общении. В 2015 году с подобными последствиями столкнулись два астронавта, которые не спали три дня.

Дарья Лебедева сомнолог В жизни всякое бывает, и если по какой-то причине вы вынуждены ненадолго ограничить себя во сне, то после организм быстро восстановится. На следующую ночь человек отоспится, потому что процент глубокого сна будет больше. В общем, последствий для здоровья не будет.



Но если вы проведёте более суток без сна, то у вас появятся сложности с концентрацией внимания. Кроме того, появится лабильное, то есть переменчивое, настроение: вас будет бросать то в тревогу, то в апатию, то в слёзы. Вы станете более пассивны, не будет сил заниматься физической активностью и решать сложные задачи. Даже в различных исследованиях человека не лишают сна более чем на четверо суток. Поэтому ни один врач не готов подвергнуть своего пациента такому эксперименту, ведь это может быть опасно.

Тот, кто мало спит, чаще болеет. По словам сомнолога, у людей, которые испытывают дефицит сна, осознанно ограничивают себя во сне или страдают хронической бессонницей, риск развития болезней выше. Среди них:

онкологические заболевания;

болезнь Альцгеймера;

деменция;

сердечно-сосудистые осложнения;

ишемическая болезнь сердца;

атеросклероз;

инфаркт;

инсульт.