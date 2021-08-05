Почему нельзя есть второпях?

Привычка быстро есть преследует почти каждого: взял по пути на работу стакан кофе с пирожком и побежал дальше. Удобно, не спорим, но жевать на скорости — вредно. Тогда сколько должен длиться приём пищи? Рассказываем!

Лидия Квашнина нутрициолог Постоянные перекусы на ходу могут привести к различным заболеваниям. Сегодня вы заглотнули непережёванный кусок, а через много лет у вас заболели суставы.

Что будет, если есть второпях?

Учёные говорят, что быстрая трапеза может привести к набору веса. Если не пережёвывать пищу и в буквальном смысле её заглатывать, мозг попросту не успеет среагировать. Вы поймёте, что переели, когда будет уже поздно. Те, кто ест второпях, с большей вероятностью переедят.

Размер порции тоже имеет значение: исследования показывают, что чем больше еды на тарелке, тем больше человек съедает. Сами учёные объясняют это так: когда мы быстро едим, то не успеваем насытиться, а затем переедаем. А это первый шаг к набору веса. То есть объём съеденной порции зависит от того, как быстро вы едите.

Фото: unsplash.com/@danielcgold

По словам нутрициолога Лидии Квашиной, здоровая трапеза должна длиться не менее 30-40 минут. Дело в том, что процесс пищеварения начинается с того момента, когда пища поступает в рот. В составе слюны есть муцин, способствующий формированию и склеиванию пищевого комка. Под действием ферментов слюны в ротовой полости начинается переваривание углеводов с расщеплением их на декстрины — продукты частичного расщепления полисахаридов. Это значит, что чем тщательнее вы пережёвываете пищу, тем качественнее она переварится в желудке.

Кроме того, во время этого процесса начинает вырабатываться соляная кислота, от наличия которой зависит переваривание белков. Почему это важно? Непереваренный белок не распадётся на необходимые аминокислоты и в непереработанном виде отправится в кишечник, провоцируя там процесс гниения и вызывая дискомфорт.

Лидия Квашнина нутрициолог Есть мнение, что пищу необходимо жевать до 30 раз, но лучше ориентироваться на вкусовые ощущения. Как только перестаёте ощущать вкус еды, можно переходить к глотанию. Считается, что надо выходить из-за стола немного голодным.



В этом есть здравое зерно, потому что сигнал о насыщении приходит примерно через 20 минут после приёма пищи. Поэтому всегда есть вероятность переедания, а это повлечёт за собой тяжесть, вздутие, неприятные ощущения и лишние килограммы.

Почему не стоит есть на ходу и жевать на скорости?

Нутрициолог отмечает, что постоянные перекусы на ходу могут привести к различным заболеваниям, среди которых:

изжога;

гастрит;

язва;

нарушение микрофлоры кишечника.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

Это не всё: несформированный пищевой комок может привести к травмированию слизистой оболочки желудка и кишечника. Но последствия могут быть ещё серьёзнее, например, диабет и нарушение гормонального баланса.