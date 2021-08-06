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Как купить дешёвые авиабилеты через интернет, где найти недорогие билеты на самолёт без наценки, хитрости

Как выгодно купить авиабилеты?
Арина Собер Павел Краб
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Как выгодно купить авиабилеты
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Не обязательно довольствоваться трансляциями, когда можно увидеть матч в живую.

Залог хорошего и приятного путешествия — тщательная подготовка. Следует уделить внимание всему. Очень важно принять финальное решение куда отправиться, посмотреть прогноз погоды, упаковать чемодан, составить план и собрать аптечку.

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Но если вы задумали покорить горы или погонять на сёрфинге на океане, туда нужно ещё добраться. А для этого надо, конечно же, купить билеты на самолёт.

Каждый раз это испытание. Либо билетов на нужные даты уже нет, либо перелёт слишком дорого стоит. А иногда ситуация может сложиться ещё более драматично: в желаемое место назначения не летают прямые рейсы.

Разбираемся, как правильно подходить к вопросам поиска.

<a href="https://www.instagram.com/arinasober/">Арина Собер</a>
Арина Собер
путешественница со стажем

Рассказывает о том, как выгодно купить авиабилеты.

— Есть ли смысл смотреть билеты только в интернете?

— Я всегда искала билеты через два самых крупных поисковика — Skyscanner и Aviasales. Метапоисковики отлично справляются со своими задачами и находят самые дешёвые варианты. Aviasales лучше работает с перелётами по России, Skyscanner — за границу. Но лучше всё равно проверять оба.

Фото: istockphoto.com

— Существуют ли «временные» уловки, когда лучше всего смотреть билеты?

— Логика ценообразования у авиакомпаний мне не поддаётся. Существуют ежегодные распродажи, о конкретных датах проведения лучше узнавать через рассылку или группы в социальных сетях. В целом лучше смотреть билеты за месяц или полтора-два, при условии, что есть чёткое понимание по датам вылета и интересному направлению.

Можно подписаться на рассылку от агрегатора билетов на конкретные даты, он пришлёт уведомление, когда цена опустится. Задайте направление и время вылета, установите размер желанной скидки или максимальную цену — робот пришлёт письмо. Удобно, чтобы не мониторить и не тратить время лишний раз.

— Можно ли найти ваучеры или промокоды на скидку в сети?

— Промокоды на скидку бывают, особенно в период распродаж у авиакомпаний. Но зачастую там и даты неудобные, и народу на эти скидки налетает тьма. Редко удаётся урвать что-то стоящее. Нужно быть быстрым.

Фото: istockphoto.com

– Как ещё можно сэкономить на перелётах?

— Как только появился шанс купить дешёвые билеты — лучше не медлить. Всё зависит от гибкости по времени и желания. Прямой перелёт из точки А в точку Б далеко не всегда самый дешёвый. Если хочется в Италию, а дешёвый билет есть в какой-нибудь Будапешт, возможно, будет выгоднее полететь через него.

По Европе летает масса лоукостеров, можно без труда и больших затрат перемещаться внутри стран ЕС, например. Если интересует Азия — также. Сложные маршруты зачастую и интереснее, и дешевле.

— Бонусные программы от частых перелётов действительно полезны?

— Конечно. Если покупаете билеты напрямую через сайт авиакомпании, лучше там зарегистрироваться, при наличии у них бонусной программы. Лишним не будет. Бонусы в том же Аэрофлоте – хорошая штука.

Фото: unsplash.com/@lisanto_

— Что сделать, чтобы искать билеты было проще?

— Подписаться на ресурсы, делающие основную работу за путешественника, желающего дёшево перемещаться. Нам же останется только мониторить новости и подстраивать отпуск под купленные билеты.

Если же нет конкретных дат и направления, а просто хочется куда-то улететь подешевле, то у Skyscanner есть крутая штука под названием Explore. Задаёшь точку А, точка Б — Everywhere. И он тебе выдаёт все возможные дешёвые варианты куда угодно.

Лайфхаки, как сделать авиаперелёты дешевле

Фото: istockphoto.com

  • Используйте VPN и режим «инкогнито» — агрегаторы обучены собирать данные о вас и постепенно цена на билеты будет расти. В случае с VPN агрегатор будет показывать начальную цену.
  • Попробуйте посмотреть билеты в соседний от вашего пункта назначения город. Бывает, что в ближайшие города билеты стоят дешевле, а трансфер не отнимет много сил и денег.
4 странных события, которые произошли на борту самолёта 4 странных события, которые произошли на борту самолёта
  • Курс рубля влияет на рост цен — если валюта падает, лучше покупать после среды, а если растет — до среды. Все дело в том, что в ночь со вторника на среду обновляется внутренний курс IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), по которому рассчитываются цены на билеты
  • Если точная дата не важна, то можно отталкиваться от календаря цен на сайте агрегаторов. На графике наглядно показаны билеты с низкой ценой.
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