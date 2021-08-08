Чем полезен горький шоколад и сколько его можно есть?

Содержащие в нём элементы действительно помогают снизить риск некоторых заболеваний.
Горький шоколад — натуральный антидепрессант и антиоксидант, в нём мало сахара и для него почти нет противопоказаний. Вместе с нутрициологом Аллой Чекановой рассказываем, почему этим видом шоколада стоит разнообразить рацион.
борется со свободными радикалами — частицами, связанными с возникновением рака;
нормализует артериальное давление, поскольку улучшает работу эндотелия — внутреннего слоя артерий.
Фото: unsplash.com/@brondia
Кроме того, шоколад — это натуральный антидепрессант. В нём содержатся несколько веществ, влияющих на настроение.
Теобромин. Заряжает энергией и помогает снизить кровяное давление. Анандамид. Вызывает чувство радости и эйфории, снижает уровень тревожности. Фенилэтиламин. В организме превращается в серотонин — одно из важнейших химических веществ, регулирующих настроение. Его ещё называют гормоном радости.
Почему горький шоколад полезнее молочного или белого?
Все виды шоколада различаются по содержанию сахара. Именно он снижает «полезность» сладости для организма — в молочном и белом его больше, чем в горьком.
Алла Чеканова
нутрициолог
Горький шоколад мы выбираем именно из-за того, что на первом месте в составе должны стоять какао-бобы — то, ради чего мы в принципе едим шоколад. А с молочным и белым, кроме высокого уровня сахара в крови, больше мы ничего не получаем.
Я советую есть шоколад не чаще 2-3 раз в неделю примерно по 30-40 г.
Переедание горького шоколада (при отсутствии противопоказаний по здоровью) вызывает усталость и сонливость. Это происходит из-за так называемых «сахарных качелей»: сначала уровень глюкозы и инсулина поднимается до максимальных значений, а потом резко падает.
Фото: unsplash.com/@ninjason
Алла Чеканова
нутрициолог
Существует миф, что весь тёмный шоколад полезен, но это не так. Обязательно смотрите состав, и если на первом месте там всё же сахар, то оставьте эту плитку на полке в магазине. Вреда от него будет больше, чем пользы.