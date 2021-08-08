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Польза горького шоколада, кому стоит есть тёмный шоколад

Чем полезен горький шоколад и сколько его можно есть?
Михаил Сухоруков Алла Чеканова
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В чём польза горького шоколада?
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Содержащие в нём элементы действительно помогают снизить риск некоторых заболеваний.

Горький шоколад — натуральный антидепрессант и антиоксидант, в нём мало сахара и для него почти нет противопоказаний. Вместе с нутрициологом Аллой Чекановой рассказываем, почему этим видом шоколада стоит разнообразить рацион.

<a href="https://www.instagram.com/alla.dietolog/">Алла Чеканова</a>
Алла Чеканова
нутрициолог

Главная польза горького шоколада — именно в какао-бобах и какао-масле.

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Чем горький шоколад полезен для здоровья?

Горький шоколад изготавливают из какао-бобов и какао-масла — это отличные антиоксиданты. Благодаря им десерт:

  • снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов;
  • борется со свободными радикалами — частицами, связанными с возникновением рака;
  • нормализует артериальное давление, поскольку улучшает работу эндотелия — внутреннего слоя артерий.

Фото: unsplash.com/@brondia

Кроме того, шоколад — это натуральный антидепрессант. В нём содержатся несколько веществ, влияющих на настроение.

Теобромин. Заряжает энергией и помогает снизить кровяное давление.
Анандамид. Вызывает чувство радости и эйфории, снижает уровень тревожности.
Фенилэтиламин. В организме превращается в серотонин — одно из важнейших химических веществ, регулирующих настроение. Его ещё называют гормоном радости.

Почему горький шоколад полезнее молочного или белого?

Все виды шоколада различаются по содержанию сахара. Именно он снижает «полезность» сладости для организма — в молочном и белом его больше, чем в горьком.

Алла Чеканова
Алла Чеканова
нутрициолог

Горький шоколад мы выбираем именно из-за того, что на первом месте в составе должны стоять какао-бобы — то, ради чего мы в принципе едим шоколад. А с молочным и белым, кроме высокого уровня сахара в крови, больше мы ничего не получаем.

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Кому не стоит есть шоколад?

Воздержаться от шоколада стоит тем, у кого диагностирован сахарный диабет. Детям он также не рекомендуется.

Алла Чеканова
Алла Чеканова
нутрициолог

Если вам хочется заесть проблему шоколадом, то стоит знать, что гормон радости (серотонин) выделяется и при физической активности.

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В каком количестве и как часто его стоит есть?

Алла Чеканова
Алла Чеканова
нутрициолог

Я советую есть шоколад не чаще 2-3 раз в неделю примерно по 30-40 г.

Переедание горького шоколада (при отсутствии противопоказаний по здоровью) вызывает усталость и сонливость. Это происходит из-за так называемых «сахарных качелей»: сначала уровень глюкозы и инсулина поднимается до максимальных значений, а потом резко падает.

Фото: unsplash.com/@ninjason

Алла Чеканова
Алла Чеканова
нутрициолог

Существует миф, что весь тёмный шоколад полезен, но это не так. Обязательно смотрите состав, и если на первом месте там всё же сахар, то оставьте эту плитку на полке в магазине. Вреда от него будет больше, чем пользы.

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