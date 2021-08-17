Можно ли похудеть, занимаясь скандинавской ходьбой?

То, что скандинавская ходьба — это спорт для пенсионеров, уже давно миф. С палками в парках ходят не только бабушки, но и знаменитости. Они не стесняются рассказывать о том, что занимаются скандинавской ходьбой — и это неспроста. Дело не просто в моде — этот вид спорта помогает похудеть и держать форму в тонусе.

Мария Лифшиц сертифицированный инструктор по скандинавской ходьбе Рассказывает о тонкостях этого вида спорта и о способах похудеть с его помощью.

Что такое скандинавская ходьба?

Скандинавская ходьба — это не просто прогулка в парке с палками, а определённая техника ходьбы. Этот вид спорта сильно отличается от других, поэтому мода на него расходится не только по Москве, но и по другим крупным городам России. Освоить скандинавскую ходьбу несложно, она доступна каждому, но здесь есть небольшой нюанс: то, что выходит в интернете по запросу «скандинавская ходьба», не соответствует действительности. Найти профессиональные ролики несложно, но этому нужно уделить время. Поэтому лучше всего пойти на обучение, и таких вариантов сейчас много.

Мария Лифшиц сертифицированный инструктор по скандинавской ходьбе Обучиться скандинавской ходьбе можно на групповом, индивидуальном занятии с инструктором или в онлайн-школе — это более дешёвый и короткий путь, который сэкономит вам время. Для занятия нужны специальные палки и базовая спортивная одежда. Где вы будете ходить, с кем и когда — это уже на ваше усмотрение. Скандинавская ходьба ещё удобна тем, что можно уехать в отпуск, гулять с детьми, друзьями и при этом не прерывать тренировки — то есть здесь вы фактически ни к чему не привязаны.

Как скандинавская ходьба помогает похудеть?

Использование палок

По словам инструктора, когда мы ходим каждый день по городу, улице, в магазины и на работу, у нас в основном работает только нижняя часть тела. Но когда мы ходим с палками и при этом используем правильную технику, то полноценно загружаем и верхнюю часть тела. То есть во время занятия скандинавской ходьбой мы задействуем в два раза больше мышц и тратим до 500 калорий в час.

Фото: istockphoto.com

Свежий воздух

Инструктор говорит, что во время скандинавской ходьбы мы дышим свежим воздухом, насыщенным кислородом, а это существенно ускоряет процесс сжигания жира. Тем, у кого есть лишний вес, это особенно актуально.

Регулярность

По словам инструктора, многие из тех, кто начал заниматься скандинавской ходьбой, продолжали занятия и делали это регулярно. Спортсмены отмечают, что тренировка воспринимается как лёгкая прогулка. Скандинавская ходьба не требует усилий, а это ключевой момент для того, чтобы её не забрасывать. Ведь именно регулярные занятия приносят хороший результат — будь то снижение веса или поддержание формы в тонусе. Всегда важно продолжать заниматься и делать это с удовольствием.

Фото: istockphoto.com

Общение

Ещё один приятный фактор — это то, что во время тренировки можно совершенно полноценно общаться с другими. Это не снижает качество занятия и, даже наоборот, служит нам дополнительным мотиватором. Нет желания выходить на улицу? Позвоните другу, пригласите его на прогулку и договоритесь о времени — в этом случае шанса пропустить занятие не останется.

Как правильно заниматься, чтобы было эффективно?

Делать разминку и заминку

По словам инструктора, чтобы скандинавская ходьба принесла максимальный эффект, важно делать разминку, а после основной части занятия — заминку. Многим это кажется несерьёзным, но на самом деле это очень важно. Потому что после разминки наше тело готово к большим и длительным нагрузкам, и мы меньше устаём. Заминка успокаивает, помогает быстрее восстановить мышцы и позволяет ощутить послевкусие занятия, а значит, следующую тренировку вы будете ждать с нетерпением.

Фото: istockphoto.com

Менять программу тренировок

Как разнообразить занятия? Можно, например, менять темп ходьбы или рельеф и тем самым увеличивать кардионагрузку. Силовую нагрузку тоже можно добавить и сделать упражнения на те части тела, которые дополнительно хочется проработать. Сделать это можно на любой открытой площадке, тем более что сейчас на улицах очень много мест для воркаута. Там можно остановиться на 10-15 минут, сделать серию силовых упражнений и затем двигаться дальше. В качестве отягощения можно использовать фитнес-резинки, сумку на пояс или рюкзак — и тем самым усилить эффект тренировки.

Чередовать с другими видами физической активности

Помимо скандинавской ходьбы, полезно заниматься и другими видами спорта, отмечает инструктор. Спортсмены, например, часто включают скандинавскую ходьбу в свои тренировки, потому что она прекрасно дополняет бег, йогу, пилатес, теннис, плавание, скалолазание и любой другой вид спорта. Если вы уже увлекаетесь другим видом спорта, можно продолжать им заниматься 2-3 раза в неделю, а скандинавской ходьбой — 1-2 раза.

Фото: istockphoto.com

Развиваться

Часто с тренировки хочется сачкануть раньше времени, но, чтобы этого избежать, во время занятий можно слушать лекции, подкасты, учить языки и даже разговаривать по телефону. В общении время пролетит незаметно, а занятие пройдёт быстрее.