5 спортсменов с необычными хобби

На Олимпиаде в Токио многих заинтересовало увлечение британского прыгуна в воду Тома Дейли. Он несколько лет занимается вязанием и в столице Японии как раз связал себе чехол для медали и кардиган с флагом Великобритании. Людей настолько это умилило, что за несколько дней форсирования его фотографий с трибун в его творческом аккаунте стало больше миллиона подписчиков. Но на самом деле есть много спортсменов из разных сфер, у которых, помимо спорта, есть отвлечённое занятие. Об этом мы и расскажем в этой статье.

Рафаэль Надаль — покер

Азарт испанского теннисиста распространяется не только на теннис. Надаль ещё и профессиональный игрок в покер. Теннисист начал играть в эту игру дома с друзьями, на Мальорке, но на этом Рафаэль не остановился, и вскоре он стал лицом онлайн покер-рума PokerStars. Сейчас теннисист регулярно принимает участие в различных турнирах, при этом довольно часто выигрывает и занимает призовые места.

Том Дейли — вязание

Этот год очень удачен для профессиональной карьеры Тома Дейли. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште он побил свой личный рекорд и завоевал для Великобритании золотую медаль. А 26 июля выиграл золото на Олимпиаде в Токио. Именно для этой медали он мило связал чехол с флагами Японии и Великобритании на трибунах, чтобы трофей не поцарапался по дороге домой.

Вязание Том называет своим секретным оружием, хотя в инстаграм-аккаунте, посвящённом этому хобби, уже набралось больше миллиона подписчиков. Оттуда мы можем узнать, что он вяжет кардиганы, свитеры, костюмы для собак, лежанки для животных и многое другое. Вещи он выставляет на аукцион, а деньги отправляет на благотворительность.

Даниэль Аггер — татуировки

Даниэль Аггер, возможно, является единственным футболистом, который украшает татуировками других. Его собственное тело беспросветно покрыто татуировками, и сам он является сертифицированным тату-мастером. Однажды он пообещал своим одноклубникам, что набьёт им всем одинаковые татуировки, если они выиграют чемпионский титул. Но, к сожалению, этого не случилось, однако других людей датский футболист до сих пор забивает.

Брук и Робин Лопес — комиксы

Братьев Лопес объединяют не только родственная связь и увлечение баскетболом, но и собирание комиксов. В то время как фанаты не могут определиться, кто из братьев играет лучше, они сами спорят о том, чья коллекция комиксов более крутая. Кроме журналов с рисунками, они собирают разные фигурки с любимыми персонажами и ведут «Инстаграм», куда выкладывают мемы с героями комиксов и мультфильмов.

Тайгер Вудс — подводная охота

На поле для гольфа Тайгер Вудс расправляется с противниками, а под водой — с рыбой. Американский гольфист не раз говорил в интервью, что при каждой возможности он занимается подводной охотой, что подразумевает погружение под воду на большие глубины в гидрокостюме со специальным ружьём, гарпуном, и охотится на всех проплывающих мимо рыб. Однажды для своего хобби гольфист приобрёл огромную 155-футовую яхту, чтобы облегчить транспортировку к нужному водоёму.