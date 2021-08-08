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Из-за чего может тошнить на тренировке, почему тошнит во время занятий спортом

Почему может тошнить во время тренировки?
Анастасия Смирнова Михаил Сухоруков
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Почему тошнит на тренировке?
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Иногда говорит о проблемах со здоровьем.

Тошнота во время тренировки — частое явление у людей с разным тренировочным опытом. Поводов для этого множество, и обычно они не сигнализируют о проблемах со здоровьем: тошнота пройдёт сама после занятия. Но постоянные позывы, которые не уходят, могут говорить о наличии заболеваний сердца и сосудов. Вместе с экспертами рассказываем, когда тошнота во время тренировки — это нормально, а когда — нет.

<a href="https://www.instagram.com/simanova.wellness/">Анастасия Смирнова</a>
Анастасия Смирнова
фитнес-тренер, нутрициолог

Тошнота после занятий спортом может сигнализировать о заболеваниях. Но, как правило, указывает на более простые причины.

Почему может тошнить во время тренировки?

Переедание перед тренировкой. Такое случается, если вы не выдержали достаточную паузу между трапезой и походом в зал.

<a href="https://vk.com/denis_evlanov">Денис Евланов</a>
Денис Евланов
онлайн-тренер по фитнесу, коуч, нутрициолог

Во время тренировки часть крови, которая должна снабжать желудочно-кишечный тракт, организм начинает использовать для усиленного обеспечения рабочих мышц микроэлементами и кислородом. Соответственно, процессы пищеварения замедляются (в разной степени у каждого человека). Начинается процесс брожения и гниения пищи (особенно тяжёлых продуктов).

Интенсивные нагрузки с сильным повышением частоты сердечных сокращений способны вызвать тошноту.

Голод. Физические нагрузки приводят к ускоренному сжиганию энергии и падению уровня сахара в крови. При недостатке пищи перед тренировкой это может привести к нехорошим последствиям.

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Нехватка кислорода и повышение артериального давления. Обычно эта проблема возникает у новичков, чьё тело и сердце не готовы к интенсивной нагрузке.

Денис Евланов
Денис Евланов
онлайн-тренер по фитнесу, коуч, нутрициолог

Головная боль, слабость, тошнота — это защитная реакция организма на нехватку кислорода и резкое повышение давления. Направлена она на понижение интенсивности физической активности.

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Слишком большая нагрузка. Часто опытные атлеты перенапрягают нервную систему, когда выполняют субмаксимальную и максимальную нагрузки, что приводит к тошноте и позывам.

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Артур Цысарь
мастер спорта по дзюдо, тренер спортсменов сборной России

Тошнота появляется после или во время тренировки из-за нагрузки. Её организму нужно давать постепенно, дозированно. У профессиональных спортсменов такое может случиться даже во время состязаний.

Например, в правилах соревнований по дзюдо написано: если соперника стошнило, его дисквалифицируют.

Плохое самочувствие перед тренировкой. Если выполнять упражнения при усталости и переутомлении, есть риск перенапрячь нервную систему, как во время слишком большой нагрузки: организм даст ту же ответную реакцию.

Анастасия Смирнова
Анастасия Смирнова
фитнес-тренер, нутрициолог

Важно не заниматься спортом при недомогании.

Обезвоживание. Повышенное потоотделение во время занятий спортом приводит не только к тошноте, но и снижению силовых показателей и выносливости.

Перегрев. Кардио-тренировка приводит к повышению температуры тела, что также может спровоцировать тошноту.

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Как избавиться от тошноты во время тренировки?

После тренировки тошнота уйдёт сама. Чтобы победить её быстрее, нужно выпить обычной воды и отдохнуть 5-10 минут. В худшем случае — выйти на свежий воздух, присесть и спокойно подышать. Но если это не помогает, не сдерживайтесь: после того, как вас стошнит, вы почувствуете облегчение.

Во время тренировки стоит контролировать голод, жажду, температуру тела, уровень нагрузки и самочувствие. Постепенная и плавная разминка подготовит тело и сердце к упражнениям, а заминка поможет снизить напряжение и нормализовать пульс.

Перед тренировкой лучше не принимать пищу ранее чем за час или даже два.

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Если вас регулярно тошнит во время физической нагрузки, стоит обратиться к врачу и исключить наличие сердечно-сосудистых заболеваний и отклонений нервной системы.

Анастасия Смирнова
Анастасия Смирнова
фитнес-тренер, нутрициолог

Если тошнота появляется систематически и регулярно на протяжении долгого времени — это тревожный знак и повод обратиться за медицинской помощью.

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