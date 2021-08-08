Иногда говорит о проблемах со здоровьем.

Почему может тошнить во время тренировки?

Тошнота во время тренировки — частое явление у людей с разным тренировочным опытом. Поводов для этого множество, и обычно они не сигнализируют о проблемах со здоровьем: тошнота пройдёт сама после занятия. Но постоянные позывы, которые не уходят, могут говорить о наличии заболеваний сердца и сосудов. Вместе с экспертами рассказываем, когда тошнота во время тренировки — это нормально, а когда — нет.

Анастасия Смирнова фитнес-тренер, нутрициолог Тошнота после занятий спортом может сигнализировать о заболеваниях. Но, как правило, указывает на более простые причины.

Почему может тошнить во время тренировки?

Переедание перед тренировкой. Такое случается, если вы не выдержали достаточную паузу между трапезой и походом в зал.

Денис Евланов онлайн-тренер по фитнесу, коуч, нутрициолог Во время тренировки часть крови, которая должна снабжать желудочно-кишечный тракт, организм начинает использовать для усиленного обеспечения рабочих мышц микроэлементами и кислородом. Соответственно, процессы пищеварения замедляются (в разной степени у каждого человека). Начинается процесс брожения и гниения пищи (особенно тяжёлых продуктов).



Интенсивные нагрузки с сильным повышением частоты сердечных сокращений способны вызвать тошноту.

Голод. Физические нагрузки приводят к ускоренному сжиганию энергии и падению уровня сахара в крови. При недостатке пищи перед тренировкой это может привести к нехорошим последствиям.

Нехватка кислорода и повышение артериального давления. Обычно эта проблема возникает у новичков, чьё тело и сердце не готовы к интенсивной нагрузке.

Денис Евланов онлайн-тренер по фитнесу, коуч, нутрициолог Головная боль, слабость, тошнота — это защитная реакция организма на нехватку кислорода и резкое повышение давления. Направлена она на понижение интенсивности физической активности.

Слишком большая нагрузка. Часто опытные атлеты перенапрягают нервную систему, когда выполняют субмаксимальную и максимальную нагрузки, что приводит к тошноте и позывам.

Артур Цысарь мастер спорта по дзюдо, тренер спортсменов сборной России Тошнота появляется после или во время тренировки из-за нагрузки. Её организму нужно давать постепенно, дозированно. У профессиональных спортсменов такое может случиться даже во время состязаний.



Например, в правилах соревнований по дзюдо написано: если соперника стошнило, его дисквалифицируют.

Плохое самочувствие перед тренировкой. Если выполнять упражнения при усталости и переутомлении, есть риск перенапрячь нервную систему, как во время слишком большой нагрузки: организм даст ту же ответную реакцию.

Анастасия Смирнова фитнес-тренер, нутрициолог Важно не заниматься спортом при недомогании.

Обезвоживание. Повышенное потоотделение во время занятий спортом приводит не только к тошноте, но и снижению силовых показателей и выносливости.

Перегрев. Кардио-тренировка приводит к повышению температуры тела, что также может спровоцировать тошноту.

Как избавиться от тошноты во время тренировки?

После тренировки тошнота уйдёт сама. Чтобы победить её быстрее, нужно выпить обычной воды и отдохнуть 5-10 минут. В худшем случае — выйти на свежий воздух, присесть и спокойно подышать. Но если это не помогает, не сдерживайтесь: после того, как вас стошнит, вы почувствуете облегчение.

Во время тренировки стоит контролировать голод, жажду, температуру тела, уровень нагрузки и самочувствие. Постепенная и плавная разминка подготовит тело и сердце к упражнениям, а заминка поможет снизить напряжение и нормализовать пульс.

Перед тренировкой лучше не принимать пищу ранее чем за час или даже два.

Если вас регулярно тошнит во время физической нагрузки, стоит обратиться к врачу и исключить наличие сердечно-сосудистых заболеваний и отклонений нервной системы.