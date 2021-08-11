С чем можно сравнить калорийность сезонных фруктов?

Не торопитесь садиться на арбузную диету или съедать целую дыню за раз.

Лето — время ягод и сочных фруктов. Арбузы, дыни, абрикосы, персики и яблоки — всё это не только вкусно, но ещё и очень полезно! Однако злоупотреблять даже фруктами не стоит.

Мила Микитюк нутрициолог Важно помнить, что любой очень полезный продукт в неограниченном количестве может нанести вред и любой вредный — в ограниченном количестве вреда не нанесёт.

Арбуз

Калорийность: 39 ккал / 100 г.

Сейчас август, а значит, самое время для арбуза. Бахчевая культура известна ещё со времён Древнего Египта. Учёные утверждают, что её оставляли в усыпальницах фараонов, чтобы те вкушали их, пребывая в загробной жизни. Ягоду не только употребляли в пищу, но и использовали как косметическое средство.

Среди продуктов растительного происхождения арбуз — рекордсмен по содержанию фолиевой кислоты, которая играет важную роль во многих биохимических процессах организма. Также он богат микроэлементами: железом, магнием, кобальтом, фтором и селеном. В арбузе содержатся витамины А, С, группы В, натуральные сахара, пектин и клетчатка.

Мила Микитюк нутрициолог Арбуз полезно включать в рацион взрослым и детям для общего укрепления организма, повышения иммунитета и профилактики авитаминоза.

Пить арбузный сок и есть мякоть полезно тем, кто нуждается в снижении «вредного» холестерина. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклероза, малокровия — всё благодаря клетчатке. Арбузный сок в перерывах между приёмами пищи полезен людям, испытывающим боли в суставах, и тем, кто желает избавиться от лишней жидкости в организме и очистить желчный пузырь.

Арбуз не наносит вреда организму. Но при этом нельзя забывать, что, даже несмотря на 95% жидкости, из которых состоит ягода, её гликемический индекс высок и равен 95. А значит, вскоре после такого перекуса вы снова захотите есть.

Дыня

Калорийность: 35 ккал / 100 г.

Ещё один «символ» августа — сочная, ароматная и сладкая дыня. На 90% она состоит из воды. Большую часть составляют легкоусвояемые углеводы, быстро дающие прилив энергии. Клетчатка, которой богат фрукт, стимулирует перистальтику кишечника и работу желудочно-кишечного тракта.

В дыне сосредоточено большое количество витамина С: в некоторых плодах концентрация витамина достигает 40% суточной нормы. Благодаря этому она помогает организму противостоять простудным заболеваниям.

Кроме того, в дыне немало кремния, поэтому она улучшает состояние волос и кожи. Фрукт содержит много железа, значительно больше, чем, например, рыба или молоко. Также в ней есть магний, который очень полезен для сердечной мышцы.

Дыню не стоит сочетать с молочными продуктами и алкогольными напитками — это вызывает расстройство пищеварительной системы. Не стоит увлекаться вкусной ягодой кормящим матерям, поскольку могут возникнуть проблемы с пищеварением у ребёнка. Злоупотреблять ягодой не рекомендуется тем, у кого диагностирован сахарный диабет, гастрит или язвенная болезнь, так как в составе большое количество сахаров.

Абрикосы

Калорийность: 44 ккал / 100 г.

Излюбленными фруктами лета ещё считаются абрикосы. Они содержат большое количество сахара, поэтому обладают достаточно насыщенным вкусом.

В составе этих фруктов немало кальция, они богаты клетчаткой. Последняя помогает уменьшить показание «плохого» холестерина в крови, защищает желудочно-кишечный тракт и обеспечивает регулярное очищение кишечника. Высокая концентрация калия в плодах помогает при укреплении сердечной мышцы и полезна для костной системы. В составе абрикосов также содержится много эфирных масел.

Большое содержание аскорбиновой кислоты позволяет противостоять многим заболеваниям, в том числе раковым. Благодаря содержанию в составе антиоксидантов и витаминов абрикосы очень полезны для кожи и способствуют похудению, так как ускоряют процессы метаболизма.

Мила Микитюк нутрициолог Люди, склонные к аллергии, должны с особой осторожностью употреблять абрикосы.

Персики

Калорийность: 45 ккал / 100 г.

У персиков «сладость» не так выражена, как, например, у абрикосов, но зато у них более сочная мякоть.

В персиках содержится много никотиновой кислоты, которая обеспечивает нормальную циркуляцию крови и регулирует окислительно-восстановительный процесс. Так как в составе много цинка, они полезны для кожи, волос и ногтей и помогают избавиться от акне.

Мила Микитюк нутрициолог На персики стоит обратить особое внимание тем, у кого довольно нервная работа, так как эти фрукты способны предотвращать появление депрессии и помогают работе сердца.

Яблоки

Калорийность: 52 ккал / 100 г.

Яблоки, пожалуй, самый распространённый вид фруктов в мире. Они богаты ценными витаминами, микро- и макроэлементами, антиоксидантами. На 80% состоят из воды, остальная часть приходится на клетчатку, органические кислоты и углеводы.

Особенно полезными считаются свежесобранные яблоки. В составе этих фруктов много полезных компонентов:

пектин — улучшает работу кишечника, очищает его от шлаков;

витамины группы А, В, Е;

аскорбиновая кислота;

железо;

минералы: кальций, калий, магний, железо, цинк, хлор и медь.

Мила Микитюк нутрициолог Людям, которые страдают железодефицитной анемией, стоит обратить особое внимание на эти фрукты.

Кальций важен для опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Антиоксиданты препятствуют окислительным процессам. А дубильные вещества помогают не выпадать солям в осадок и полезны для профилактики мочекаменной болезни.