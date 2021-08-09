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Можно ли похудеть потея, потоотделение помогает похудеть?

Насколько реально «спотеть» килограммы?
Марият Мухина Алия Нургалеева
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Можно ли похудеть, потея?
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Старый способ похудения действительно работает, но есть несколько нюансов.

Учёные всё ещё в поиске идеального средства от ожирения — и на этот раз они придумали кое-что интересное. Китайские исследователи выявили, что если хорошенько вспотеть, то можно похудеть — в прямом смысле этого слова. Рассказываем, что известно об этом способе похудения.

<a href="https://www.instagram.com/doktormukhina/">Марият Мухина</a>
Марият Мухина
диетолог, основатель клиники «Оригитея»

Превращение жира в кожное сало — процедура реальная.

С одной стороны, похудение с помощью цитокинов (пептидных молекул) — это гениальное изобретение, которое принесёт огромную прибыль, но с другой — консервативные методы более надёжные.

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Что говорит наука?

В ходе изучения сахарного диабета учёные наткнулись на механизм, с помощью которого можно похудеть. Изначально они хотели выяснить, может ли тимусный стромальный лимфопоэтин (TSLP) способствовать лечению сахарного диабета второго типа. Речь идёт о цитокине — белке иммунной системы, который участвует в аллергическом воспалении и влияет на энергетический обмен. Поскольку эти клетки ускоряют метаболизм, исследователи предположили, что с их помощью можно избежать последствий ожирения.

Фото: istockphoto.com

Эксперимент проводился на мышах с избыточным весом, которым вводили цитокин TSLP. Результат оказался непредвиденным: через четыре недели после опыта мыши начали худеть.

Во время исследования мыши ели на 20-30% больше обычного и при этом похудели с 45 г до здоровых 25 г. Интересно и то, что испытуемые потеряли висцеральный жир — тот самый, который накапливается в брюшной полости вокруг жизненно важных органов (кишечник, печень, желудок, поджелудочная железа) и увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ещё у этих мышей улучшились показатели глюкозы и инсулина в крови.

Само снижение веса происходило довольно странным способом: зверьки потели и выделяли кожное сало — маслянистое вещество, которое вырабатывается сальными железами. При этом учёные не ограничивали рацион грызунов и выяснили, что похудение связано с молекулами TSLP — именно благодаря им мыши буквально «потели жиром». Сами исследователи объясняют это так: цитокин TSLP стимулирует иммунную систему к высвобождению липидов через кожу. Чтобы убедиться в результате, авторы побрили мышей и обнаружили, что шерсть испытуемых содержала кожное сало.

Фото: istockphoto.com

Учёные уверены, что открытие поможет в борьбе с лишним весом и у людей. Авторы исследования пришли к выводу, что TSLP снижает аппетит и при этом не наносит вред здоровью. Понятно, что обратить вспять ожирение не получится, но повысить выработку кожного сала и ускорить тем самым процесс похудения — вполне. Но это открытие, конечно, требует дальнейших исследований.

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Можно ли похудеть потея?

По словам диетолога Марият Мухиной, жир превращается в кожное сало благодаря новому виду пептидов, которые и трансформируют жир в глюкозу. Такой вид терапии уже применяется в медицине, и эта процедура — вполне реальная. С её помощью прекрасно «топится» жир и фактически выводится из организма через сальные железы. Но для нормального функционирования кожи нужно дополнительно использовать кремний.

Марият Мухина
Марият Мухина
диетолог, основатель клиники «Оригитея»

Превращение жира в кожное сало — это цитокиновый механизм. Сейчас, например, в связи с COVID-19 изучается цитокиновый шторм (воспалительная реакция), и он тоже способствует потере веса. Дело в том, что организм начинает тратить ресурсы и энергетические резервы клеток, и человек, подвергающийся цитокиновому шторму, быстро худеет.

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