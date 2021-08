Олимпийские игры устарели: болельщикам скучно, рейтинги падают. Нужно настоящее обновление

Выдохнули, Олимпийские игры — всё. Игры-2020 для России получились достойными по результатам, учитывая все проблемы. И провальными с точки зрения болельщиков. Благо в этот раз проблема не только исключительно наша.

С одной стороны, есть сугубо личное ощущение. Среди моих знакомых нет людей, которые смотрели бы более-менее все старты. Или хотя бы ежедневно какие-то трансляции. Даже люди, которые в целом интересуются спортом и занимаются им сами. Подавляющее большинство опрошенных мною знакомых или вообще не смотрели Олимпиаду, или интересовались постольку-поскольку. Подозреваю, у вас так же.

Олимпиаду не смотрят

Важно, что речь не о фанатах Игр: это люди, которые обожают всё, связанное с Олимпиадой. Они будут смотреть любые виды. Просто этот процент хардкор-аудитории всегда невысок.

Зато есть такие цифры: «Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх, – посчитал ВЦИОМ. – 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене». Хотя самая прекрасная цифра была в другом вопросе — про виды спорта, за которыми планирует следить человек: 8% респондентов назвали фигурное катание.

Новость по теме 8% россиян собираются следить за фигурным катанием на Играх

Можно было бы махнуть рукой и сказать, что в исследование просто попали неудачные участники. Да и вообще следить за Олимпиадой собирались почти две трети опрошенных россиян — 61%. Хотя лишь 15% планировали регулярно смотреть трансляции соревнований.

Но подъехали рейтинги компании Mediascope — она анализирует популярность передач на российском телевидении. И там тоже всё печально. По данным с 19 по 25 июля (с захватом выходных) в топ-10 передач на ТВ попала лишь трансляция открытия Олимпиады, которую «Первый» вёл четыре часа. В остальном спортивные трансляции собирали рейтинг 1,8-2%. На неделе с 26 июля по 1 августа хорошо себя показали трансляции по гимнастике. Трансляция многоборья 28 июля взяла рейтинг 2,4% (правда, у «Ментовских войн-11» — 2,9%).

Интерес кое-как разгонялся, когда дело касалось медалей и видов спорта, которые и планировали смотреть россияне: гимнастика, синхронное плавание. Художественная гимнастика на «Первом» 7 августа показали лучшие цифры — 3,2% рейтинг и 22,4% доля. Куда выше, чем у церемонии закрытия (2,6% / 14,7%). Правда, это цифры только по Москве за неделю со 2 по 8 августа, данные по России пока недоступны.

Неделя со 2 по 8 августа: 100 наиболее популярных программ среди москвичей в возрасте старше 4 лет Фото: Mediascope

У трансляций Игр вообще была вроде бы хорошая доля — процент от всех включивших телевизор в конкретный момент времени. В среднем — 16,2%. Хотя важно уточнить, что спортивные соревнования в принципе берут высокий показатель доли. Многие зрители включают телевизор в конкретное время именно из-за спортивной трансляции. Во время недавнего Евро даже не у самых рейтинговых матчей доля была на уровне 12%.

И здесь за Олимпиаду как раз играл тот факт, что трансляции шли в неудобное время. Поскольку это не прайм-тайм, у них не было и конкуренции в виде юмористических, новостных или политических ток-шоу.

И казалось бы, проблема сниженного интереса в одной конкретной России не должна влиять на что-то, кроме самой России. Болельщиков достали допинговые скандалы, мы без флага, ожидания тоже были так себе — вот и зрителей маловато.

Рейтинги в США худшие за 33 года

Однако и в США всё очень плохо. Американское телевидение пробило худший за 33 года показатель открытия Олимпиады — эксклюзив на NBC посмотрели 16,7 млн зрителей. И там тоже показательное снижение от турнира к турниру: аудитория сократилась на 37% по сравнению с 2016 годом, когда 26,5 миллиона человек смотрели открытие игр в Рио-де-Жанейро, и на 59% — с 2012 года, церемонию в Лондоне увидели 40,7 миллиона человек. Ситуация настолько плохая, что NBC Universal отдаёт рекламодателям дополнительное эфирное время, потому что Игры не собрали аудиторию.

Симона Байлз. Фото: Getty Images

Опрос среди граждан США демонстрирует, насколько россияне и американцы близкие народы: Университет Монмута в конце июля провёл опрос об интересе к Олимпиаде, и 41% респондентов заявили, что вообще не интересуются Олимпиадой и лишь 16% следят за выступлениями.

Был там и вопрос о соответствии времени: 36% американцев убеждены, что во время пандемии стоило отказаться от Олимпиады. Однако вряд ли это настолько повлияло на интерес к играм, которые уже всё равно случились.

Из хороших новостей — у компании Discovery (владелец телеканал Eurosport) вроде бы хорошие рейтинги по Европе: 275 млн зрителях по Европе за первые девять дней Игр. Впрочем, есть возможность перекрёстного учёта, отмечает «Коммерсантъ». По контракту с МОК, Discovery обязана отдавать вещателям из пула стран сублицензии не менее чем на 200 часов трансляций. И в итоге одного зрителя считали несколько раз.

Интернет изменил правила игры, а МОК придерживается старой тактики

Можно было бы сказать, что ОИ идут в интернет, но тоже нет. Около 17 млн зрителей открытия — это все платформы, в том числе, NBCOlympics.com и приложение NBC Sports. Статистика просмотров в рунете тоже не восхищает. В YouTube довольно средние цифры, если не брать скандальные заголовки (гимнастки) или шумные победы (первое за 25 лет «золото» гимнастов, очередная победа Ласицкене). И даже ни один сервис для просмотра трансляций не упал, как было во время Евро-2020.

В интернете Игры соперничают даже не с политическими ток-шоу, а со всеми возможными развлечениями: от сериалов до видеоигр. И на каждом уровне Игры проигрывают битву за внимание. За последние 10 лет отношение зрителя к распределению своего времени максимально изменилось. Причём это относится и к спортивным болельщикам. Если уж футбольные топ-клубы истерично бегут создавать закрытую лигу, чтобы сохранить аудиторию и признают, что соревнуются с Fortnite, что говорить про Олимпиаду.

Важно, что всё это нисколько не ставит под сомнение величие спортсменов. Многие разменивают здоровье ради медали и спортивного принципа. А у кого-то вся жизнь завязана только на спорт. Они заслуживают уважения и признания.

Токио. Фото: Getty Images

Просто Международный Олимпийский комитет пропустил вспышку технологий. Раньше приходилось ловить каждую трансляцию Игр по ТВ, и это было Событие с Богоподобными Людьми. Сейчас — лишь одно из многих. Внимание массового болельщика размылось. Тут даже уход Лионеля Месси из «Барселоны» не кажется совсем уж историческим событием. «Конец эпохи» (the end of an era) случается каждую неделю.

Летние Олимпийские игры катятся по инерции, ощущая себя главным событием в мире спорта. А это давно не так. МОК решил, что людям мало и после Рио-2016 добавил ещё 33 дисциплины. И лишь пять действительно новых видов спорта: BMX-фристайл, скейтборд, сёрфинг, карате и скалолазанье.

При этом во многие прежние виды и без того высокий порог вхождения — в стрельбе, конном спорте, других «классических» соревнованиях ещё нужно разобраться. Именно увеличение количества стартов размывает для массового болельщика ценность каждой конкретной истории победы.

Если бы Виталина Бацарашкина не показала амулет из «Ведьмака», вряд ли о ней так много рассказывали бы вне соревнований по стрельбе. Простой элемент массовой культуры сделал спортсменку ближе к обычным людям и этого оказалось достаточно.

Виталина Бацарашкина. Фото: Getty Images

Узконаправленные виды теряют аудиторию, а некоторые традиционно популярные на Олимпиаде (традиционно же) проигрывают турнирам-конкурентам. Тот же олимпийский футбол мало кто воспринимает всерьез, и топовые сборные везут туда третий состав. Смотреть, как 38-летний Дани Алвес героически играет за Бразилию, конечно, любопытно, но максимум в режиме хайлатов.

Проблема летней Олимпиады в самомнении и том, что она застряла в славном прошлом. В нынешнем формате Игры с одной стороны теряют ощущение элитарности. Ведь в спорте каждый год происходит что-то Главное — от боёв в UFC до Эль Класико. И за этим можно непрерывно следить и не требуется разбираться во всех тонкостях. С другой — замыкаются в себе, выстраивая барьер между аудиторией простых людей. А именно массовость создаёт приток новых спортсменов.

Нужно не сваливать всё в кучу, а упорядочить и упростить

Выход — для начала признать, что в XXI веке болельщиков, зрителей нужно привлекать иначе. Одно лишь магическое слово «Олимпиада» уже не работает. И виды спорта, и самих спортсменов нужно продвигать на уровне топовых спортивных организаций: как это делает английская Премьер-лига, UFC, НФЛ (хотя у них тоже есть проблема снижения интереса). Не только когда это и без того супермедийные личности.

Тем более что для самих спортсменов Игры — всё так же событие жизни. И следить за драмой — со счастливым концом для одного и крахом для другого — намного интереснее, чем только «быстрее, выше, сильнее».

Усэйн Болт в Рио-2016. Фото: Getty Images

Иронично, что в этом году МОК добавил к традиционному слогану слово «вместе». Хотя видам спорта как раз пора разойтись, чтобы оформиться во что-то самостоятельное. Даже если ради этого придётся трансформировать сам формат Олимпийских игр из «давайте уместим в один месяц 339 стартов» на что-то более простое и внятное.

И да, будущее за новыми видами спорта. По-настоящему популярными. Потому что это не только свежая аудитория, но и те самые новые пределы возможного. В традиционных видах фанфары от нового мирового рекорда взрываются всё реже. Тезис «от засилья новомодных видов спорта или дисциплин без малейшей интриги страдает суть олимпийского движения» очень сомнительный. Какую «суть» нужно взять? Быстрее, выше, сильнее? Что может быть более подходящее, чем скалолазание? Причём у России здесь многолетние советские традиции. Или чем отличается «новомодный» сёрфинг от новомодного сноуборда в зимних Играх? Только тем, что там за нас брал медали Вик Уайлд?

Скейтбординг на Олимпиаде-2020. Фото: Getty Images

Послушайте Тони Хоука, он уж точно знает, как вывести андеграунд на уровень мировой популярности: «В мои годы мне было всё равно, есть скейтбординг на Олимпийских играх или нет. Потому что у нас уже была своя «сцена», и скейтбординг был гораздо веселее и популярнее, чем большинство олимпийских видов спорта. Поэтому я чувствую, что Олимпиаде сейчас больше нужен скейтбординг, чем нам — Олимпийские игры».

Есть аргумент про юный возраст атлетов в новых видах, и он ещё более спорный. Если спортсменов нужно банить из-за молодости, то фигурное катание придётся закрыть. Да и почему-то не возникает вопросов к 14-летней пловчихе Кристина Эгерсеги, взявшей «золото» и «серебро» в 1988 году. Или участникам этих Игр: 15-летней Кэти Граймс (гимнастика), 17-летнему Эрриону Найтону (плавание) и 12-летней Хенд Заза (настольный теннис).

И если уж на то пошло, 13-летняя обладательница «бронзы» в скейтборде Скай Браун — спортсменка, за которую МОК должен держаться всеми зубами. Не только из-за бешеной популярности Скай, у которой 1,3 млн подписчиков в Instagram.

Она пример для всех подростков, чего можно добиться в спорте и почему стоит мечтать о невозможном. Скай с 3 лет катается на скейтборде, к 13 годам выиграла более 50 соревнований и вряд ли можно считать, что её медаль менее заслуженная, чем у остальных олимпийцев. В Токио она выложила пост (400 тысяч лайков и 5,3 тысяч комментариев!) как раз об этом: «Сегодня я рада показать миру, насколько красив и креативен скейтбординг на самом деле. Надеюсь, что кто-то из девочек, которые смотрят это, подумают: а что, я тоже могу это сделать!»

Возможно, что кто-то из подписчиков или подписчиц Скай действительно решит последовать её примеру. И связать себя не со скейтбордом, а попробовать другой вид. Потому что если эта девочка смогла, почему бы не попробовать гимнастику, волейбол, плавание.

Разве не об этом написано в Олимпийской хартии: «Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответственности и на уважении ко всеобщим основным этическим принципам».