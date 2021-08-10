Не работает и обратная схема: набрать мышечную массу из жировой ткани не получится.

Мышцы атрофируются и превращаются в жир? Нет, и вот почему

Дмитрий Калашников президент Ассоциации Профессионалов Фитнеса (FPA) Учредитель клуба Banana Gym, руководитель Учебного, Консалтингового центров и Школы управления FPA, партнёр Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM и эксперт «Чемпионата».

«Как перекачать жир в мышцы», «мышцы обвисли и превратились в жир» — слышали такое? Возможно ли это? Если нет, то почему? Разберёмся вместе.

Могут ли мышцы превратиться в жир?

Всё довольно просто: мышцы — двигатель, жировая ткань — бензобак с топливом. Разные органы, разные ткани. Как превратить одно в другое? Никак.

«Постойте, — возразят, — вот был когда-то атлет, красавец, хорошо развитые рельефные мышцы. Мало жира, подтянутый, атлетичный. Прошли годы, мышцы обвисли, стали дряблыми, вместо них жир». Верно. Мышцы стали меньше, жира поверх них — больше. Удивляться нечему, действительно, мускулы при неиспользовании атрофируются, уменьшаются — тратят меньше топлива. И если человек ест, как и раньше, порциями, к которым привык, неизрасходованные излишки энергии пополняют запасы.

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Когда говорят, мышцы «обвисли», «дряблые» — это лишь образные выражения. Нет ниточек, на которых «висят» мышцы, чтобы «обвиснуть». И подтянуть потом их не за что. Отвисает кожа под действием гравитации и веса жира под ней. Создаётся вид дряблых тканей. Мышцы там, под отвисшими жировыми складками, такие же подтянутые, только маленькие и слабые, совсем не просматриваются под напластованием тканей.

Для того чтобы повернуть ситуацию вспять — произвести, как говорят в фитнесе, рекомпозицию тела — придётся организовать два разных, мало связанных друг с другом процесса: снизить жировой компонент и снова попытаться увеличить мускулатуру. Как? Здесь секретов нет. Для роста мышц — тренировки, для уменьшения запасов жира — есть столько, чтобы постоянно немного не хватало энергии для жизнедеятельности. Организму придётся тратить накопленное.

В общем, мышцы качаем в спортзале, жир уменьшаем на кухне.

Как связаны набор массы и сушка?

Мешают ли эти два разных процесса — увеличение мышц и уменьшение жира — друг другу? По-разному. Если мышц мало, а жира много (у новичков, спортсменов, долго не тренировавшихся и потерявших форму) — нет, не мешают. Силовые тренировки и достаточное количество белка в рационе сделают своё дело. При этом суммарное количество пищи должно немного недотягивать до потребностей организма в калориях. В результате мышцы растут, жир уменьшается.

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Сложнее, когда мышц становится много, а жира — мало. В таком случае меньше едим — не растут мышцы. Едим больше — мышцы начинают расти, но жир перестаёт уменьшаться, а может, и начинает увеличиваться.

Пробуют решать эту задачу по-разному: увеличивая долю белка в рационе, применяя периодизацию. В любом случае следует остерегаться «бешеной сушки», быстрой сгонки веса диетой и изнурительными тренировками. Жир уйдёт, но ещё больше уйдёт мышц, сил и здоровья — всё нажитое непосильным трудом, как говорится.

Постепенно, сохраняя интенсивные силовые тренировки, создавая небольшую нехватку калорий, обеспечивая сон и восстановление, вы сможете прийти к желаемой форме. Сон, кстати, сильно влияет на рекомпозицию тела. При недосыпе атрофируются мышцы и увеличивается жир. Высыпайтесь и восстанавливайтесь!

А если хочется убрать жир в конкретных зонах?

Отдельно стоит сказать про то, как убрать жир с конкретных мест. Ответ тот же — никак. Неважно, какие мышцы работают: на животе, ногах или бёдрах. Когда им нужна энергия, в том числе жир, сигнал жировым тканям отдаёт эндокринная система. Она выделяет соответствующие гормоны — адреналин, норадреналин, кортизол. Попадая в ткань, они дают команду жировым клеткам отдать часть жира для питания мышц.

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Гормоны — в крови. Кровь — в сосудах, капиллярах. Капилляры — везде. То есть сигнал подаётся всей жировой ткани сразу, туда, где есть капилляры. Вся подкожная жировая ткань в этом смысле — как единый бензобак. Где-то жир будет расщепляться быстрее (лицо, руки, плечи), где-то — медленнее (ягодицы, живот, бёдра). Жир на боках и бёдрах у человека, как горбы у верблюда, — это стратегические запасы. Так вышло в процессе эволюции, ничего с этим не поделаешь.

Вывод: правильно питаемся, правильно тренируемся, высыпаемся, контролируем стресс и отказываемся от вредных привычек! Тогда сможете прийти в любую желаемую форму.