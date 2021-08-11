Как цветные продукты влияют на работу мозга в старости?

Яркие блюда не только выглядят аппетитно, но и могут сохранить здоровье.

Важность пищи в жизни человека сложно переоценить. Как источник питательных веществ еда выполняет не только функцию насыщения. Изучение особенностей рациона послужило даже спасению жизней! Контроль за диетой помогает предупреждать и лечить многие болезни. Нам не страшны рахит (недостаток витамина D), бери-бери (недостаток витамина B1) и многие другие заболевания, потому что наука установила связь между нарушениями питания и возникающими в результате этого состояниями.

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Влияние на человека отдельных групп продуктов и конкретных питательных веществ продолжают изучать — открывают всё новые способы сохранять здоровье на долгие годы. Так, учёным из Американской академии неврологии удалось выяснить, что потребление цветных продуктов, содержащих флавоноиды, снижает риск возрастного ухудшения памяти.

Рассказываем о подробностях исследования вместе с Ириной Юзуп, кандидатом медицинских наук, врачом интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициологом и педиатром.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач, нутрициолог, педиатр Новое исследование показывает, что у людей, следующих диете с высоким содержанием флавоноидов, на 20% ниже шансы приобрести когнитивные нарушения и расстройства.

Флавоноиды: зачем нужны и где найти?

Флавоноиды — это пигменты, которые вырабатывают только растения. Они окрашивают овощи, фрукты, ягоды, орехи, специи в привычные глазу цвета.

О влиянии флавоноидов на здоровье впервые заговорили ещё в 1936 году. Новый виток научного интереса пигменты вызвали в 1990-х годах — с открытием их антиоксидантных свойств. Одни только проантоцианиды в 20 раз мощнее, чем аскорбиновая кислота, и в 50 раз мощнее, чем витамин Е.

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Эта группа веществ также способна:

уменьшать проницаемость и ломкость капилляров;

тормозить свёртывание крови;

повышать эластичность эритроцитов;

оказывать антимикробное действие.

Флавоноиды поступают в организм человека только с растительной пищей и неспособны в нём накапливаться. Поэтому необходимо ежедневно включать в рацион продукты, содержащие эти пигменты.

Что удалось установить учёным?

Выяснилось, что участники исследования, в рационе которых было больше всего продуктов с флавоноидами, имели меньший риск снижения когнитивных функций, чем участники из группы с самым низким потреблением пигментов. При оценке результатов учитывались поправка на возраст и количество потребляемых калорий.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач, нутрициолог, педиатр Новое исследование показывает, что люди, придерживающиеся диеты с высоким содержанием клубники, апельсинов, перца и яблок (в этих продуктах содержатся флавоноиды), имеют на 20% меньше шансов приобрести когнитивные нарушения и расстройства.



Это действительно так, хотя, помимо флавоноидов, стоит выделить и антоцианины.

Работа длилась 20 лет! За это время около 50 тысяч женщин (средний возраст — 48 лет) и около 30 тысяч мужчин (средний возраст — 51 год) систематически фиксировали свой рацион. Помимо этого, участники регулярно оценивали два параметра:

способность запоминания недавних событий;

способность запоминания короткого списка предметов.

Эта оценка помогает выявить проблемы с памятью на ранних этапах: когда она ухудшилась настолько, чтобы вы могли это заметить, но не настолько, чтобы это можно было обнаружить с помощью скринингового теста.

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Участники с рационом, богатым на флавоноиды, употребляли около 600 мг пигмента каждый день. А в меню тех, кто оказался в большей зоне риска, содержалось около 150 мг. Для примера, в 100 г клубники — 180 мг флавоноидов, а в 100 г яблок — около 113 мг.

Цвет имеет значение?

Исследователи также изучили отдельные разновидности флавоноидов, чтобы выявить их положительное влияние на когнитивные способности участников.

Пигменты, содержащиеся в некоторых специях и жёлтых или оранжевых фруктах и ​​овощах, обладали сильнейшими защитными качествами. В исследовании отмечается снижение риска когнитивных отклонений на 38%.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач, нутрициолог, педиатр Оранжевый и красный пигменты — признак наличия в продукте меди, цинка, железа. Например, в куркуме. Недостаток микроэлементов, содержащихся в ней, может играть определённую роль в развитии болезни Альцгеймера. Медь, цинк и железо концентрируются в головном мозге и вызывают агрегацию амилоидов или окислительную нейротоксичность. Куркумин же образует прочные комплексы с металлами и блокирует вызванную ими токсичность и воспаление.



Жёлтый цвет, который мы находим в семенах, например, подсолнечника или соевых бобов, — признак насыщенности продукта лецитином. Он помогает формированию оболочек вокруг нервных волокон, способствует регенерации клеток.

Антоцианы же, содержащиеся в чернике, ежевике и вишне, в аналогичном тесте показали снижение риска на 24%. При этом 100 г черники содержат около 164 мг пигмента.