Нерассказанные истории о спорте покажут в новом сериале Netflix

Не так давно американская стриминговая платформа Netflix рассказала о выходе нового сериала «Нерасказанное». Он состоит из документальных фильмов о спорте. Вы скажете, а что тут такого уникального? Отвечаем. Фильмы поведают миру истории из спорта, о которых мало что известно широкой общественности. Не самые красивые, радужные моменты, но имевшие место быть. Для каждого фильма — своя дата выхода на платформе.

А теперь давайте чуть подробнее о каждом, но сначала — трейлер.

Главная идея сериала

Сериал состоит из серий, где каждая сделана как отдельный фильм. Повествование, независимо от истории, будет начинаться с кульминационного, самого важного момента произошедшего. А после покажут всё, что осталось за кадром и о чём не написали в газетах. Главные рассказчики — сами участники этих событий, те, кому выдалось это пережить.

Вы узнаете, что за потасовка случилась во время баскетбольного поединка «Пэйсерс» — «Пистонс», или услышите размышления олимпийской медалистки Кейтлин Дженнер (в то время ещё Уильяма Брюса Дженнера) о пути к золоту. Спортсменка-боксёр Кристи Мартин расскажет о борьбе за право жить по собственным правилам за пределами ринга, а теннисист Марди Фиш поведает историю своих психологических проблем, которые захлестнули его на корте и преследовали вне его стен. В другом покажут хоккеистов «Трэшерз» — они выполняли приказы сына предполагаемого босса мафии.

Фото: Кадр из фильма «Untold. Deal with the devil»

Сериал поможет проникнуть в самую суть каждой из историй, чтобы понять пристрастия и состояние атлетов во время побед и за пределами спортивных площадок.

И это ещё не всё, на что стоит обратить внимание. Каждая история снята своим режиссёром, и только две из пяти первых документалок сняли Чэпман Рассел Вэй и Маклейн Вэй. Возможно, вы их помните по другому документальному кино от Netflix — «Дикая-дикая страна». На их плечи также легла роль исполнительных продюсеров всех фильмов.

Даты выхода первого собрания историй «Нерассказанного»

«Злость во дворце» – рассказ о баскетбольной потасовке – 10 августа 2021;

«Сделка с дьяволом» — история прославленной боксерши Кристи Мартин – 17 августа 2021;

«Рассказ о Кейтлин Дженнер» — самый настоящий олимпийский успех и внутренние переживания от того, что кажется, ты не такой, каким должен быть – 24 августа 2021;

«Преступление и пенальти» —рассказ о хоккее и мафии – 31 августа 2021;

«Точка разрыва» — теннисист Марди Фиш поведает свою историю – 7 сентября 2021.

Участники проекта поговаривают, что пилотным «сезоном» всё не закончится и новых откровений следует ждать совсем скоро.

Первый эпизод сериала уже доступен на площадке на языке оригинала и с дублированным русским переводом.