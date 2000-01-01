Сколько должен подтягиваться мужчина в разном возрасте?
Попробуйте выполнить свою норму ГТО!
17 лет: 9-14 раз
В этом возрасте вырабатывается большое количество гормонов, влияющих на развитие мышц и скелета. ВОЗ рекомендует высокую физическую нагрузку.
20 лет: 10-15 раз
Это лучший возраст для создания мышечного фундамента. Именно здесь достигаются самые крутые результаты.
30 лет: 5-12 раз
В этот период карьера занимает основную часть времени. Сидячий образ жизни начинает плохо сказываться на организме. Проводите короткие интенсивные тренировки.
40 лет: 4-9 раз
В этом возрасте люди склонны набирать лишний вес из-за снижения физической активности. Происходит естественная потеря мышечной массы.
60 лет: 2-6 раз
В этом возрасте мышцы слабеют, и мы сталкиваемся с различными недугами. Откажитесь от большой нагрузки в пользу лёгкого бега или ходьбы.
Сколько должен подтягиваться мужчина в разном возрасте?
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