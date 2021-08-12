Как выработать привычку бегать каждый день

Всё ещё думаете, что бег – это не ваше? На самом деле нужно просто начать и немного продержаться. Ведь привычке нужно время – нельзя пропустить несколько тренировок и снова быть на коне.

Сергей Кузьминский тренер World Class Когда бег войдёт в привычку, то будет приносить вам удовольствие.

Как сделать бег привычкой?

Начать бегать и выработать привычку делать это каждый день, на самом деле, очень просто. Самое главное – это регулярность и постепенность. Недостаточно просто надеть спортивный костюм и рвануть со старта. Но новички очень часто совершают ошибки и по этой причине забрасывают тренировки.

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Этого можно избежать, если следовать небольшим правилам.

Начинайте с медленного темпа

Многие с самого начала начинают бегать быстро, чем резко повышают себе пульс. С учащённым дыханием, по словам тренера, вы продержитесь всего несколько минут и на этом, скорее всего, закончите тренировку. Первое время начинать нужно с медленного темпа – даже если движение будет со скоростью ходьбы, нестрашно. Самое главное, чтобы вы себя нормально чувствовали, а ваше дыхание было ровным и спокойным.

Увеличивайте продолжительность бега постепенно

Как только вы чувствуете, что дыхание начинает сбиваться, а сердцебиение учащаться, начните чередовать бег с ходьбой – пять минут лёгкого бега, затем пять минут ходьбы. В дальнейшем сокращайте время ходьбы, и потом вы сможете пробежать до 30 минут без остановок. Главное, делать это постепенно, говорит тренер по бегу.

Не нагружайте организм

Организму нужно время, чтобы привыкнуть к новой нагрузке. Первое время необязательно строго бегать каждый день – трёх раз в неделю будет достаточно. Даже если заниматься через день, со временем организм, мышцы и связки адаптируются.

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Помните, что регулярное повторение одних и тех же действий даёт результат, и в дальнейшем от бега вы будете получать только удовольствие.

Не забывайте про разминку

Тренер отмечает, что перед бегом важно делать разминку, чтобы подготовить мышечный каркас, суставы и связки к предстоящей нагрузке. Важно учитывать и работу со стопой, чтобы минимизировать риск получения травмы голеностопа, коленного сустава, поясницы. Про плечевой пояс тоже не стоит забывать, потому что во время бега темп, как ни странно, мы задаём руками, которые очень активно участвуют в этом процессе.

Развитый вестибулярный аппарат тоже сыграет вам на руку, ведь он формирует чувство равновесия и положения в пространстве. Те, кто пренебрегает разминкой, испытывают потом проблемы со здоровьем и забрасывают занятия, списывая это на то, что бег им попросту не подходит. Но если делать все грамотно, то можно бегать долго, безопасно и с удовольствием.

Какие выбрать кроссовки, чтобы не сойти с дистанции?

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По словам тренера, беговые кроссовки должны быть удобными, а амортизация (технология, которая частично поглощает ударную нагрузку) должна соответствовать вашему весу. Спортсмену с небольшим весом не стоит брать кроссовки с хорошей амортизацией, иначе он будет проваливаться, как на батуте.

И, наоборот, обувь с низкой амортизацией не подойдёт «тяжеловесу» – приземление в этом случае будет жёстким.

Размер обуви тоже стоит учитывать – важно, чтобы большой палец не упирался в носок обуви. Во время бега стопа будет немного увеличиваться в размере, поэтому кроссовки лучше брать с небольшим запасом.

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Кстати, бегать желательно в парковых зонах. Потому что беговая дорожка сама задаёт скорость и передвигает под вашими ногами полотно. Всё же эффективнее будет бегать по земле.

Через сколько дней вы привыкнете бегать каждый день?

По словам тренера по бегу, переходить на ежедневные пробежки можно в том случае, когда ваш организм окрепнет.

Сергей Кузьминский тренер World Class Вы будете воспринимать бег как нечто само собой разумеющееся. Подобно рутине чистить зубы каждый день можно сформировать и другие привычки. В дальнейшем вы сможете регулировать свой тренировочный процесс по интенсивности в недельном цикле и прогрессировать в этом направлении.

Любая привычка формируется в среднем в течение 21 дня – ещё через два-три месяца она остаётся с вами навсегда. Если не пропускать тренировки и бегать регулярно, организм рано или поздно адаптируется. Когда вы привыкнете к этому действию, то уже не сможете без него обходиться.