Люди смогут отказаться от сна? Учёные считают, это возможно

Мечтаете меньше спать и больше успевать? Учёные нашли выход и придумали, как сократить время сна без последствий для здоровья. Вместе с сомнологом и автором книги «Как победить бессонницу? Здоровый сон за шесть недель» Романом Бузуновым разбираемся, есть ли здесь подвох.

Роман Бузунов доктор медицинских наук, президент Российского общества сомнологов Эту работу можно смело назвать инновационной, потому что ранее роль коры в регуляции сна не изучалась.

Что говорят учёные?

На радость тем, кто много спит и вечно ничего не успевает, исследователи из Оксфорда нашли способ продлить период бодрствования. Опыт, в ходе которого ни один зверёк не пострадал, проводился на лабораторных мышах. Коллектив исследователей изучал кору их головного мозга, которая составляет около 80% его объёма и контролирует многие важные процессы в организме. Это основная часть центральной нервной системы, и именно она в ответе за обработку информации, восприятие, мышление, внимание, память. Исследование показало, что процессы в коре головного мозга отвечают в том числе и за цикл сна-бодрствования — например, определяют, как долго мы спим.

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Учёные исследовали мышей, потому что их мозг во многом похож на человеческий с точки зрения анатомии. И нашли в нём «переключатели сна». Речь идёт об особых клетках одной из извилин. Когда авторы работы деактивировали эти мелкие нейроны, грызуны стали бодрствовать каждый день на три часа дольше обычного. В перспективе это добавило бы мышам три месяца бодрствования, ведь они живут примерно два года. По человеческим меркам это около десяти лет.

При этом потребность зверьков в глубокой фазе сна в ходе эксперимента осталась прежней. Обычно недосып приходится компенсировать. Но опыт показал, что лишние часы бодрствования никак не сказались на здоровье и биологических ритмах подопытных. Учёные пока точно не знают, как именно клеточные механизмы и нейронные цепи в коре мозга «руководят» процессами сна, но планируют это выяснить.

Как это открытие может изменить подход ко сну?

Хотя эксперимент проводился на лабораторных мышах, его результаты можно спроецировать и на человека. По словам сомнолога, если у нас обнаружатся те же закономерности, то определённые воздействия на кору мозга теоретически могут подарить нам до 10 дополнительных лет бодрствования. Звучит заманчиво!

Но пока рано радоваться, ведь явление, описанное учёными, нуждается в тщательном изучении. А пока идут исследования, сомнолог предлагает сосредоточиться на текущих представлениях о сне и обсудить важные вопросы: сколько часов нужно для здорового сна и что будет, если спать меньше своей нормы.

Роман Бузунов доктор медицинских наук, президент Российского общества сомнологов Результаты нового исследования показывают, что «выключение» определённых участков коры головного мозга связано с уменьшением продолжительности сна у лабораторных мышей. Эту работу можно смело назвать инновационной, потому что ранее роль коры в регуляции сна не изучалась. Более того, считалось, что он управляется лишь подкорковыми структурами, которые «противостоят» коре в функциональном плане.



На сегодня хорошо изучена регуляция сна для других структур мозга. Кора же в этом смысле вообще не рассматривалась. Этим исследование и интересно — изучение корковой регуляции сна определённо станет новым научным направлением.

Сколько человеку нужно спать?

По словам сомнолога, у многих средняя потребность во сне — это 6-8 часов. Но есть и те, кому это не подходит. Бывают короткоспящие люди (им нужно 4-6 часов сна в сутки) и долгоспящие (им требуется 9-12 часов сна). Потребность во сне зависит от наших генетических особенностей. С самого рождения предопределено, сколько часов сна вам будет хватать в будущем. Окончательно эта цифра формируется к 20 годам и остаётся почти неизменной в течение всей жизни.

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Роман Бузунов доктор медицинских наук, президент Российского общества сомнологов В разные периоды жизни один и тот же человек может спать больше или меньше обычного. Такое бывает! Генетика генетикой, но на сон влияют и внешние факторы. Стрессы и болезни могут как увеличивать, так и уменьшать длительность сна.



Позитивные события, мотивированность и умеренные занятия спортом физиологически уменьшают длительность сна, а тяжёлые физические и умственные нагрузки заставляют человека спать больше. Плюс в холодное время года потребность во сне больше, чем в тёплое.

Что будет, если спать меньше своей нормы?

По словам сомнолога, хронический дефицит сна приводит к таким же последствиям, что и строгие диеты, и ощущается уже с первых дней. Вот в чём это проявляется:

снижение работоспособности;

дневная сонливость;

раздражительность;

ухудшение памяти, внимания, концентрации, способности к обучению.

Многолетнее недосыпание может вызвать проблемы со здоровьем. Дефицит сна повышает риск:

болезни Альцгеймера;

заболеваний сердца и сосудов;

сахарного диабета;

депрессии.