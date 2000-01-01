Как на самом деле выглядят ваниль, бергамот, кунжут?
Зожники немало внимания уделяют питанию, но даже их может удивить «первозданный» вид некоторых продуктов.
Бергамот
Многим нравится чай с бергамотом, но не все знают, что он из себя представляет. На самом деле это цитрусовый, похожий на лайм.
Гречка
Популярную крупу делают из цветов гречихи. Из неё же получают гречневую муку, а пчёлы используют её пыльцу для изготовления мёда.
Ваниль
Специя, без которой не обходится сладкая выпечка, растёт в виде стручков. Именно из них, засушивая, получают палочки ванили.
Кунжут
Семена кунжута, которыми посыпают выпечку и не только, прячутся в мохнатых зелёных стручках.
Миндаль
Большинство называют миндаль орехом, на самом деле же деле это косточка особого вида слив.
Корица
Эту едва ли не самую популярную в мире пряность получают из коры вечнозелёного дерева.
Кешью
Эти орехи растут вместе с плодоножкой, похожей на грушу. Её, кстати, тоже можно есть — имеет кисловатый, немного вяжущий вкус.
Имбирь
На кухне, конечно, используют корень имбиря. Но не все знают, как растение выглядит на поверхности. Цветёт имбирь редко, но красиво.
Как на самом деле выглядят ваниль, бергамот, кунжут?