Что будет с организмом, если три дня есть только огурцы?

Огурцы — это не только вкусно, но и полезно. Они считаются лидерами среди овощей по содержанию клетчатки, которая улучшает пищеварительные процессы. Основная составляющая огурцов — структурированная вода, полезная тем, что выводит из организма вредные токсины, лишнюю соль и шлаки, хорошо очищает почки. Кроме того, в овощах содержатся бета-каротин, витамины А, В1, В2, В3, В9, аскорбиновая кислота, калий, медь, марганец, магний, железо, йод, хром, фосфор, натрий.

Лидия Квашнина нутрициолог В период жары, чтобы не допустить обезвоживания, можно сделать огуречную воду: на 1 л воды нарезать 1 огурец, 1 пучок мяты и половину лимона.

Также нутрициолог отмечает, что очень полезен огуречный сок. Он обладает очистительными свойствами, положительно влияет на нервную систему и укрепляет память. Можно смешать огуречный сок с морковью, шпинатом или сельдереем.

Способны ли огурцы заменить питание и воду на протяжении трёх дней?

В январе 2021 года блогер Михаил Поляков решил провести эксперимент: на три дня заменить всю пищу и напитки исключительно огурцами. Как отмечает блогер, он хотел проверить три гипотезы:

смогут ли овощи заменить еду и воду;

можно ли так обеспечить нормальную жизнедеятельность;

возможно ли похудеть при помощи огурцовой диеты.

Как проходил эксперимент?

В начале Михаил взвесился, чтобы посмотреть, удастся ли ему похудеть на огуречной диете за три дня. Вес блогера составлял 72,7 кг.

Фото: unsplash.com/@alightproduction_by_sabrinawendl

Первый день герой эксперимента начинает с того, что утром съедает огурец вместо стакана воды. Так как весь день он проводит дома и мало двигается, то съедает всего четыре огурца. Блогер отмечает, что его самочувствие в первый день эксперимента в порядке, нет чувства голода и не очень сильно хочется пить.

На второй день Михаил отправляется по делам и берёт с собой два огурца. Он много двигается, следовательно, по сравнению с первым днём огуречной диеты расходует больше энергии, у него увеличивается чувство голода и жажды. На этот раз он съедает шесть огурцов, при этом отмечает, что стал больше уставать.

Лидия Квашнина нутрициолог Наступает общая слабость, так как огурцы не смогут заменить собой сбалансированный рацион с необходимым количеством белков, жиров и углеводов, и не дадут в итоге калорий для жизнедеятельности.

Утром третьего дня блогер чувствует себя хорошо, но необычно много спит, так как необходимо восстановить энергию. За последний день огуречной диеты Михаил съедает шесть овощей. Под конец он отмечает, что чувствует себя очень уставшим.

В конце эксперимента вес блогера опустился до отметки 70,5 кг. Таким образом, на огуречной диете ему удалось потерять 2,2 кг.

Стоит ли пробовать огуречную диету?

На диетах «не сидят» исключительно на огурцах, а комбинируют их с другими продуктами, такими как, например, яйца, сметана, лук, из которых можно приготовить различные салаты. Их принимают в пищу четыре раза в день.

Лидия Квашнина нутрициолог Существует много разновидностей голодания. Этот эксперимент больше похож на разгрузочные дни. Но я бы не рекомендовала продолжать его дольше одного дня. Кроме того, во время разгрузочных дней должна быть минимальная физическая нагрузка.

Эксперимент блогера показал, что продержаться три дня без еды и воды исключительно на огурцах возможно. Но это очень «жёсткая» диета, и обращаться к ней на регулярной основе не стоит.