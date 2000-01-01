Какие виды спорта выбирает Полина Гагарина
Это помогает ей оставаться в тонусе и в рабочие будни, и на отдыхе.
Велосипед
Кажется, самый частый вид активности, который выбирает певица, совмещая спорт и время с семьёй и друзьями.
Теннис
На корте девушку можно встретить достаточно часто. Теннис помогает развить концентрацию и сохранить мышцы в тонусе.
Катание на сапах
«Это очень крутая штуковина, 3 в одном – отличный спорт, концентрация и загар», говорит певица в своём «инстаграме».
Тренировки на свежем воздухе
Полина не страшится outdoor-занятий даже в зимнее время года.
Бадминтон
Отличная тренировка для всех мышц тела, сложность которой регулируется вами — от озорной игры из детства до одной из самых энергозатратных игр.
Йога на полотнах
Прекрасное сочетание нагрузки и медитации. Плюс, что-то новенькое.
Домашние функциональные тренировки
Ещё до карантина певица отдавала предпочтение домашним занятиям с тренером, посвящая им всё свободное время. Сейчас эта традиция не нарушается.
Какие виды спорта выбирает Полина Гагарина