Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Какие виды спорта выбирает Полина Гагарина
Какие виды спорта выбирает Полина Гагарина
Это помогает ей оставаться в тонусе и в рабочие будни, и на отдыхе.
AMP-версия
Велосипед
Велосипед
Кажется, самый частый вид активности, который выбирает певица, совмещая спорт и время с семьёй и друзьями.
Теннис
Теннис
На корте девушку можно встретить достаточно часто. Теннис помогает развить концентрацию и сохранить мышцы в тонусе.
Катание на сапах
Катание на сапах
«Это очень крутая штуковина, 3 в одном –  отличный спорт, концентрация и загар», говорит певица в своём «инстаграме».
Тренировки на свежем воздухе
Тренировки на свежем воздухе
Полина не страшится outdoor-занятий даже в зимнее время года.
Бадминтон
Бадминтон
Отличная тренировка для всех мышц тела, сложность которой регулируется вами — от озорной игры из детства до одной из самых энергозатратных игр.
Йога на полотнах
Йога на полотнах
Прекрасное сочетание нагрузки и медитации. Плюс, что-то новенькое.
Домашние функциональные тренировки
Домашние функциональные тренировки
Ещё до карантина певица отдавала предпочтение домашним занятиям с тренером, посвящая им всё свободное время. Сейчас эта традиция не нарушается.
Какие виды спорта выбирает Полина Гагарина
Читайте также
Что будет, если три дня есть только огурцы?
Как избавиться от «ушек» на бёдрах
Как выглядят топовые фитнес-блогеры
Как сократить риск деменции?
Как выглядят продукты до сбора урожая?
Чем опасна фруктоза?
© championat.com 2000–2021