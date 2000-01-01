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Что категорически нельзя делать перед тренировкой?
Что категорически нельзя делать перед тренировкой?
Эти действия могут быть опасными для организма!
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Курить и пить алкоголь
Курить и пить алкоголь
Алкоголь и сигареты замедляют реакции, повышают давление и мешают восстановлению мышц. Как итог в нетрезвом состоянии можно придавить себя штангой и заработать проблемы с сердцем.
Голодать или переедать
Голодать или переедать
В первом случае вы можете упасть в обморок от нехватки энергии, во втором из-за тяжести в желудке вы не сможете заниматься.
Оставлять организм без воды
Оставлять организм без воды
Вода помогает обмену веществ, а также охлаждает организм после перегрева на тренировке.
Переутомляться
Переутомляться
Если у вас упадок сил, снижение аппетита, мышечная боль, вероятно, организм не успевает восстанавливаться от тренировки. Возьмите длинный отдых, иначе результаты резко пойдут вниз.
Болеть
Болеть
Отложите тренировку, если плохо себя чувствуете! Организм в этот период находится в режиме экономии. Системы борются с вирусом, иммунитет ослаблен.
Что категорически нельзя делать перед тренировкой?
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