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Список необходимых вещей для похода на природу
Список необходимых вещей для похода на природу
Не знаете, что взять с собой на пикник или в поход? Ловите чек-лист!
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Вода и перекус
Вода и перекус
Любое наше действие тратит нашу энергию. Вода и лёгкий перекус позволят поддерживать себя в тонусе и дотянуть до большого приёма пищи.
Подстилка или коврик
Подстилка или коврик
Вы точно захотите сделать привал в каком-нибудь приятном местечке и разлечься на травке.
Бадминтон, мяч или фрисби
Бадминтон, мяч или фрисби
Подвижные игры на открытом воздухе – всегда отличный способ отвлечься от рутины.
Нож и штопор
Нож и штопор
А эти атрибуты походной жизни вообще незаменимы. С ними можно настрогать щепу для костра, открыть баночку сгущёнки или даже бутылочку вина.
Зонт
Зонт
Погода — один из главных факторов, который легко может изменить ваш досуг вне стен дома. Запаситесь небольшим зонтиком, он легко спасёт вашу прогулку в экстренном случае.
Солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки
Как говорят врачи и учёные, мы получаем 80% информации глазами. Берегите их, это не сложно.
Панама или кепка
Панама или кепка
Летнее солнце очень коварное. Поэтому лучше иметь в арсенале один из этих головных уборов. Да и во внешний вид помогает добавить индивидуальности.
Список необходимых вещей для похода на природу
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