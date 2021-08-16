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Как единоборства помогают снять стресс: как бокс и кикбоксинг влияют на психологическое состояние

Все боксёры агрессивные? Как единоборства влияют на наши эмоции
Юлия Лукашёва Алия Нургалеева
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Как единоборства помогают снять стресс?
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Успокоить нервы или стать жёстче – разбираемся, для чего идти на тренировку.

На первый взгляд может показаться, что бойцы — очень агрессивные люди. Ведь на тренировках они постоянно дерутся друг с другом. Но так ли это на самом деле?

Разбираемся, как единоборства влияют на наше психологическое состояние.

<a href="https://www.instagram.com/ju_li_ya_lu/?hl=ru">Юлия Лукашёва</a>
Юлия Лукашёва
призёр России по кикбоксингу в разделе К-1 и тренер по единоборствам UFC GYM

Занятия единоборствами подойдут практически каждому.

Что такое бокс и кикбоксинг?

Бокс и кикбоксинг — это контактные виды спорта. В боксе разрешено наносить удары противнику по корпусу и по голове, а вот ниже пояса бить запрещено. В кикбоксинге удары тоже наносятся по голове и по корпусу — как руками, так и ногами.

Фото: nsplash.com/@dylan_nolte

В обоих видах спорта есть разрешённые и запрещённые удары — в первом случае судьи начисляют баллы, во втором — снимают, и в некоторых случаях дисквалифицируют бойца.

Недопустимо толкать своего противника и вставать ему на ноги. Во время боя необходимо слушать команды рефери (спортивный судья). По команде «стоп!» необходимо сразу же остановиться.

Грязными приёмами в этих видах спорта считаются:

  • Удар открытой перчаткой.
  • Удар ниже пояса.
  • Удар по затылку.
  • Использование верхней или нижней части кулака.
  • Удары головой.

Фото: istockphoto.com

Как единоборства помогают справиться с негативными эмоциями?

По словам тренера по единоборствам, роль центральной нервной системы в жизни человека колоссальна. Жить в мегаполисе, где все мы так или иначе сталкиваемся со стрессом, непросто. Копить негативные эмоции внутри себя — не выход. Важно найти способ, который поможет их выплеснуть, и тем самым разгрузить свою нервную систему. Вернуть душевное равновесие помогает физическая активность, во время которой вырабатываются гормоны счастья — эндорфины, дофамин, серотонин. Один из таких способов — это единоборства, например, бокс и кикбоксинг.

Юлия Лукашёва
Юлия Лукашёва
призёр России по кикбоксингу в разделе К-1 и тренер по единоборствам UFC GYM

Взрывных и вспыльчивых людей единоборства научат контролировать себя, а неуверенных в себе и зажатых – расслабляться. Ко мне часто приходят люди по рекомендациям своего психолога. Ведь посредством тренировок можно снять внутренние блоки и стать более решительными.

Но даже если вы хотите избавиться от негативных эмоций посредством бокса или кикбоксинга, нужно следовать нескольким правилам:

1. В боксе и кикбоксинге есть разделение дистанции — это работа на дальней и средней дистанции, а также работа в ближнем бою. Каждый спортсмен выбирает свою тактику, но чаще всего выигрышным положением считается, когда боец удерживает противника у канатов, занимая центр ринга.

2. За разрешённые удары начисляются баллы, поэтому задача спортсмена — нанести таких ударов во время боя как можно больше. Поэтому необходимо быть быстрее и хитрее своего соперника, обдумывать комбинации подобно игре в шахматы, учитывать сильные и слабые стороны своего противника.

Фото: istockphoto.com

3. Не стоит поддаваться на провокации и выходить из себя. Необходимо сохранять трезвый ум на протяжении всего боя, чтобы избежать ошибок. Ведь в агрессивном состоянии человек может не слышать команды тренера во время тренировки или команды рефери.

Вопреки многим стереотипам, хороший боец должен обладать устойчивой психикой и уметь контролировать свои эмоции. Всё это приходит с опытом, говорит тренер.

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Что именно нам дают единоборства?

Концентрация

Занятия единоборствами снижают агрессию, улучшают внимание и вводят человека в состояние алертности, так сказать, «боевой готовности». Боец должен быть всегда начеку, ведь иначе есть все шансы пропустить удар. Всё же бокс и кикбоксинг — это сложнокоординационные виды спорта, где отработка ударов требует от спортсмена выносливости и хорошей координации. Это значит, что вам придётся забыть о своих проблемах и сосредоточиться на выполнении определённых движений, говорит тренер.

Фото: istockphoto.com

Управление эмоциями

Тренировки по боксу и кикбоксингу учат нас управлять своими эмоциями посредством концентрации на процессе боя. По словам тренера, во время работы на мешке или боксёрских лапах выплескивается весь негатив. Плюс такие тренировки укрепляют сердечно-сосудистую, нервную и мышечную системы, а это положительно влияет на наше самочувствие, в том числе и эмоциональное.

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Развитие

Систематические тренировки по боксу или кикбоксингу способствуют развитию и укреплению веры в свои силы, настойчивости, решительности и самое главное — самоорганизованности. Все эти качества помогают справляться с негативными эмоциями в разы быстрее обычного.

Положительные эмоции

Юлия Лукашёва
Юлия Лукашёва
призёр России по кикбоксингу в разделе К-1 и тренер по единоборствам UFC GYM

Во время занятий единоборствами человек получает положительные эмоции, которые повышают активность головного мозга и помогают, так сказать, ликвидировать последствия стресса.

Это происходит за счёт переключения эмоционального возбуждения на двигательные действия. Физическая активность подзаряжает и даёт чувство уверенности, а это тоже помогает справляться с негативными мыслями и чувствовать себя счастливее.

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