Спортсменки, которые поддерживают отличную форму после окончания карьеры
И мы им за это благодарны.
Мария Шарапова
Теннисистка завершила карьеру в 2019-м, но до сих пор активно тренируется и пропагандирует ЗОЖ в своём «инстаграме».
Елена Исинбаева
В свои 39 лет олимпийская чемпионка поддерживает себя в идеальной форме. Она активно пробует новые виды спорта и делится этим в своих соцсетях.
Маргарита Мамун
В 2017-м гимнастка завершила карьеру, а в 2019-м у неё родился сын. Молодая мама быстро пришла в форму и продолжает радовать поклонников красивыми снимками.
Аделина Сотникова
Фигуристка закончила профессиональную карьеру ещё в 2020-м, хотя последние выступления откатала в сезоне-2015/16. Сейчас активно рассказывает о жизни в «Инстаграме» и балует поклонников фотографиями.
Ляйсан Утяшева
36-летняя гимнастка давно является символом здорового образа жизни и активной социальной позиции. У Ляйсан 2 детей, а её форма вдохновляет миллионы людей.
Спортсменки, которые поддерживают отличную форму после окончания карьеры
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