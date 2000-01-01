Сколько должен уметь отжиматься мужчина в разном возрасте?
Попробуйте выполнить свою норму!
17 лет: 27-42 раза
В этом возрасте гормоны зашкаливают, а энергия переполняет. Занимайтесь физической нагрузкой не менее часа в день.
20 лет: 22-44 раза
В этот период достигаются наилучшие результаты, и парни становятся чемпионами в боксе, борьбе, самбо, дзюдо. Организм готов к интенсивным силовым нагрузкам.
30 лет: 13-32 раза
Сидячий образ жизни уже сказывается на организме. Самое время противостоять этому. Тренировки будут заряжать энергией для максимальной продуктивности.
40 лет: 11-28 раз
Физических нагрузок становится совсем мало. Люди начинают набирать лишний вес и терять мышцы. Силовые и кардио – отличный способ омоложения организма.
50 лет: 7-24 раза
Исключите экстремальную физическою нагрузку. Особое внимание заслуживает сердечно-сосудистая система. Выбирайте лёгкий бег, ходьбу или плавание.
60 лет: 4-14 раз от скамьи
Умеренная физическая активность необходима для суставов и костей. Ходьба, суставная зарядка, лёгкая растяжка.
Сколько должен уметь отжиматься мужчина в разном возрасте?
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