Что произойдёт с организмом, если есть арбузы каждый день

Можно ли есть арбузы каждый день? В чём польза и вред арбуза?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Арбуз — вкусная и большая ягода. Она богата витаминами и обладает полезными свойствами. Но значит ли это, что стоит есть её в больших количествах?

Лидия Квашнина нутрициолог Прежде чем увлекаться поеданием арбузов, необходимо изучить его влияние на органы желудочно-кишечного тракта.

Чем полезен арбуз?

Арбуз — ценный источник витаминов, микро- и макроэлементов. Он содержит витамин А, витамины группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), С, Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий. Такой состав положительно воздействует на организм. Как именно? Отвечаем.

Насыщает и очищает организм

Организм нуждается в воде для полноценного функционирования всех органов. Достаточное потребление жидкости способствует хорошей работе пищеварительной, кровеносной и нервной систем.

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Кроме непосредственно воды, полезно есть и продукты с высоким её содержанием. Арбуз станет отличным вариантом, так как его мякоть на 90% состоит из воды. Не секрет, что фрукт помогает справляться с жаждой.

Лидия: Арбуз обладает высоким гликемическим индексом — 80 единиц, содержит много фруктозы, которая почти не выводится из организма, и приводит к жировому гепатозу печени. Чтобы избежать гликемической нагрузки на организм, рекомендую совмещать кусочек арбуза с растительной пищей, богатой клетчаткой, например, в салате с помидорами или рукколой.

Большое количество воды в арбузе позволяет использовать его в качестве мочегонного и желчегонного средства. Арбузный сок способен очистить печень и почки от шлаков и токсинов, сократить риск подагры (заболевание суставов), улучшить цвет лица и работу желудочно-кишечного тракта.

Улучшает состояние кожи и волос

Арбуз — это не только вкусное лакомство, но и ключ к красоте. Витамин А помогает сохранять кожу и волосы увлажнëнными, способствует здоровому росту новых клеток коллагена и эластина, которые делают кожу упругой. Чашка арбуза (~130 г) содержит почти четверть рекомендуемой дневной нормы витамина А.

Не менее важен и витамин С — он полезен для здоровья волос. Усиливает синтез коллагена, необходимый для их роста, улучшает кровообращение в коже головы и помогает избавиться от сухости и ломкости волос.

Помогает похудеть

Ягоду советуют тем, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Он быстро выводит воду из организма, дарит чувство сытости и считается одним из самых низкокалорийных продуктов (~30 ккал на 100 г).

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Однако питаться исключительно арбузом не стоит. По мнению нутрициолога, можно обойтись без подобных диет, если:

ваш рацион сбалансирован по количеству углеводов, жиров и белков;

вы не употребляете продукты, на которые у вас есть аллергические реакции;

уровень поступаемых в организм калорий соответствует вашему образу жизни;

у вас нет генетической особенности, связанной с метаболизмом.

Лидия: Можно устраивать небольшие детокс-программы, чтобы поддерживать систему детоксикации. Она связана с уровнем токсинов, которые поступают в организм с воздухом, едой и косметикой. Но арбузную диету как таковую едва ли можно назвать эффективной.

Заботится о здоровье сердца

Развитие болезней сердца, вызванных отложениями холестерина, можно предотвратить, если включить в рацион арбуз. Учёные из университетов Кентукки и Пердью в США доказали, что арбузный сок, в котором содержится цитруллин (аминокислота), способствует снижению уровня плохого холестерина.

Кстати, если сейчас вы хмуритесь, съешьте кусочек арбуза. Другое полезное свойство цитруллина – способность улучшать настроение.

Высокий уровень ликопина (жирорастворимого пигмента, отвечающего за красный цвет) в арбузе эффективен для защиты клеток от повреждений и помогает уменьшить риск сердечных заболеваний.

Фото: unsplash.com/@thoughtcatalog

А большое количество в ягоде магния (в 100 г — около 60% суточной нормы) обеспечивает всасывание других полезных веществ (кальция, натрия, калия). Что полезно для внутренних органов, в частности сердца.

Имеет противовоспалительные свойства

Благодаря ликопину арбуз обладает противовоспалительными и антиоксидантными действиями. Последние замедляют процессы старения.

Ликопин уменьшает тромбообразование, способствует здоровью сосудов, снижает риск остеопороза (заболевание скелета). Чем больше ликопина в сыворотке крови и жировой ткани, тем меньше шансов развития атеросклероза (поражение крупных кровеносных сосудов) и рака.

Кроме того, арбуз содержит холин (витаминоподобное водорастворимое вещество), который помогает уменьшить хроническое воспаление.

Также ягода:

помогает снизить мышечные боли после тренировок (L-цитруллин выводит из мышц молочную кислоту);

поддерживает нормальную работу нервной системы (благодаря В1);

успокаивает раздражённые нервы (благодаря магнию);

способствует снижению гипертонии (повышенное кровяное давление).

Чем может быть опасен арбуз?

Лидия: Арбузы — лидеры по количеству нитратов. Их употребление в пищу может спровоцировать уже имеющиеся патологии, а также поспособствовать развитию других заболеваний и тяжёлых отравлений. Вследствие этого арбузы надо покупать только в конце августа — начале сентября и лучше на бахчах у проверенных торговцев.

В необорудованных торговых точках вдоль дороги у продавцов нет условий для соблюдения личной гигиены, арбузы не проходят необходимой санитарной экспертизы и могут впитывать тяжёлые металлы.

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При нормированных порциях арбуз не несёт вреда здоровью. По последним данным, суточная норма для взрослых составляет 500 г, для детей — от 80 и до 150 г в зависимости от возраста. Однако нутрициолог придерживается другого мнения.

Лидия: Такое количество арбуза могут себе позволить только спортсмены после интенсивной тренировки. Я советую есть его в первой половине дня и не больше 250 г.

Ягоду лучше не смешивать с другими продуктами, содержащими углеводы, иначе могут возникнуть проблемы.

Например, ежедневное потребление более 30 мг ликопина, который содержится не только в арбузе, но и в дыне, помидорах, моркови, абрикосах, красном перце, может вызвать тошноту, диарею, расстройство желудка.

Человек, у которого в кишечнике в избытке присутствует патогенная флора, съев арбуз сразу после другой еды, может заполучить приступ метеоризма, вздутие и боль в животе.

Людям с гиперкалиемией (повышенная концентрации калия в крови) не следует потреблять более 100–200 г арбуза в день, так как в нём содержится около 140 мг калия. В противном случае это может привести к нерегулярному сердцебиению и другим проблемам с сердцем.

Лидия: При заболеваниях почек большие порции арбуза приведут к отёкам, поскольку жидкость просто не сможет быстро покинуть организм.

Кому не стоит есть арбуз?

Противопоказано употребление арбуза людям с болезнями мочеполовой системы, диареей, язвой, метеоризмом, коликами, тяжёлыми патологиями поджелудочной и предстательной железы.

С осторожностью к арбузам нужно относиться диабетикам. Впрочем, в этом вопросе существуют разногласия. В таком случае лучше проконсультироваться с врачом.

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Беременным женщинам стоит помнить, что злоупотребление мякотью арбуза опасно метеоризмом (скопление газов в кишечнике). А газообразование на поздних сроках способно вызвать дискомфорт и болевые ощущения. Кроме того, переполненный мочевой пузырь после порции арбуза — тоже не самое приятное чувство.

Не рекомендуется арбуз и детям до двух лет, поскольку он может спровоцировать пищевую аллергию.

Что произойдёт, если есть арбуз каждый день?

Изучив все преимущества и недостатки употребления арбуза, можно сделать вывод: здоровым людям не будет вредным есть умеренное количество ягоды каждый день. Напротив, организм станет получать витамины, а вы будете хорошо себя чувствовать и лучше выглядеть.