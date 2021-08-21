4 красивых маршрута из книг, которые захочется повторить

Какие места из книг про путешествия стоит увидеть вживую? Какие места стоит увидеть в разных уголках земли?



Рассказывает эксперт по туризму и кандидат географических наук.

Прежде чем отправиться в путешествие, каждый из нас задаётся вопросом КУДА, хотя самый важный вопрос, на который стоит себе ответить – ЗАЧЕМ? Что я хочу получить от этой поездки? Каким человеком вернуться из неё?

Определиться с маршрутом поможет художественная литература с её «вкусными» описаниями стран, крупных городов и скромных деревень. Делимся с вами подборкой проторённых маршрутов.

Анна Статва эксперт по туризму, travel-коуч, кандидат географических наук Дорога – это не только движение ваших ног, но и большая душевная работа.

Куда отправиться?

Мэтью Форт «Сицилия: сладкий мёд, горькие лимоны»

Для тех, кто любит приключения, вкусную еду (а кто её не любит?), море и солнце, эксперт по туризму предлагает отправиться по дневникам путешественника Мэтью Форта «Сицилия: сладкий мёд, горькие лимоны». Книга буквально пропитана духом Италии, изобилует гастрономическими подробностями и атмосферными описаниями маленьких деревушек.

После её прочтения загораешься безумным желанием сесть на мотороллер и помчаться вокруг острова к подножию вулкана. В каждой главе Форт рассказывает о новом городе или посёлке Сицилии, колоритных местах и нетуристических маршрутах. Любители сицилийской кухни, которая сильно отличается от итальянской, оценят подлинные рецепты, записанные автором со слов местных жителей.

Анна: Главное, что нельзя пропустить на Сицилии – вулкан Этна. Несмотря на свой преклонный возраст, старушка в отличной форме, имеет высоту более 3 тыс. метров и периодически напоминает о себе новыми извержениями. Также стоит посетить столицу Сицилии – прекрасный город Палермо.

Орхан Памук «Стамбул. Город воспоминаний»

Для многих Стамбул – это шумный город, где можно закупиться восточными сладостями, специями и одеждой. Но это далеко не полный перечень мест, которые стоит увидеть. Ведь Стамбул – это город контрастов, он постоянно меняется и при этом сохраняет многовековую богатую историю. Стоит того, чтобы приехать ещё раз и посмотреть на город не глазами туристов, а глазами автора. Можно заглянуть в Музей невинности, который открыл сам Памук спустя несколько лет после выпуска своей книги «Музей невинности». Там можно увидеть экспозиции, посвящённые событиям его произведения.

Эксперт по туризму советует прогуляться на катере по проливу Босфор, разделяющему Европу и Азию и соединяющему Чёрное море с Мраморным. Это знаковый географический объект, с которым связано множество исторических событий. В Стамбуле стоит посетить и настоящий подземный дворец – Цистерну Базилика, древнее подземное водохранилище Константинополя. Здесь снимали сцены фильма Кончаловского «Одиссей», «Инферно» по мотивам книги Дена Брауна, а также «Джеймс Бонд: Из России с любовью».

Анна: Если же вы хотите погрузиться в богатую историю большого города, прочувствовать его, прикоснуться к интереснейшим судьбам людей, населявших его в разные годы, тогда книга «Стамбул. Город воспоминаний» точно для вас. Автор – Орхан Памук, он прожил в городе 50 лет, поэтому знает о нём всё и может провести самыми нетуристическими улочками.

Римма Ефимкина «Путь Сантьяго: психоводитель»

Не обязательно быть верующим человеком, чтобы отправиться по пути Сантьяго в Испании, говорит эксперт по туризму. Даже если вы далеки от религии, пройдя несколько сотен километров по живописнейшим местам Европы, душевные изменения вам обеспечены. Ведь дорога – это не только движение ваших ног, но и большая духовная работа, которую прекрасно описывает Римма Ефимкина в книге «Путь Сантьяго: психоводитель».

Анна: Португальский путь подойдёт тем, кто любит прогулки вдоль океана и зелёные холмистые пейзажи. Любителям уединиться понравится Северный путь – он проложен вдоль красивых пейзажей побережья.

Марина Галкина «Одна на краю света»

Эксперт по туризму рекомендует книгу Марины Галкиной «Одна на краю света», но не для повторения маршрута, а для мотивации и вдохновения. Хотя любители трудностей и опасностей могут попробовать пойти путём автора книги. Марина Галкина прошла одна пешком через всю Чукотку: от Анадыря до мыса Шмидта. А там, где нельзя было идти, женщина плыла на каяке.

Анна: Автор на своём примере показывает, как хрупкая молодая женщина может ставить перед собой грандиозные цели и достигать их. В 1998 году она совершает одиночный трансчукотский переход с юга на север, стартовав от Тихого океана и финишировав в Северном Ледовитом. Маршрут длился два месяца, за это время она прошла более 1 тыс. километров.

Если вы всё ещё ищете вдохновение на поездку, но не знаете, с чего начать, прочитайте эти книги и съездите в места, которые они описывают. Помните – дорогу осилит идущий.