Что эффективнее: полчаса секса или тренировки?

В разных случаях совместное времяпрепровождение можно сравнить и с кардио, и с HIIT.

Можно ли сексом заменить тренировку? Сколько калорий тратится во время секса?



Рассказывает фитнес-тренер, эксперт-методист.

Сравнение интенсивности секса (вне зависимости от интенсивности и продолжительности) с тренировками занимает умы многих любителей и фитнеса, и секса. Многие задаются вопросом: а можно ли сексом заменить тренировки?

Руслан Панов эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России Важно не пытаться с помощью занятий любовью избежать фитнес-активности, иначе есть риск превратить совместное времяпрепровождение в соревнование.

Исследования зарубежных учёных говорят, что во время сексуальной активности тратится до 100-150 ккал максимум. Но в работе учитывалась чистая физическая нагрузка в течение 25-30 минут. На самом деле энергии во время полового акта тратится намного больше, и такая «тренировка» состоит из тех же частей, что и привычное фитнес-занятие. Да и «эффективность» будет зависеть от каждого конкретного случая.

Разминка

5-20 минут

Подготовительные игры и предварительные ласки ускоряют частоту сердечных сокращений, активизируют большое количество клеток мозга и нервных окончаний. У некоторых задействованы мышцы шеи и груди (зависит от ограничений и предпочтений). В этот момент активно тратятся углеводы, сахара и крахмал — помогают поддерживать ускоренное кровообращение и повышение температуры.

Основная часть

3-60 минут, может быть и дольше

Эта часть очень индивидуальна и зависит от темпераментов обоих партнёров и их сочетания. Это может быть кардио средней и низкой интенсивности с частотой сердцебиения 60–70% от максимального. А может представлять собой и ультраинтенсивную интервальную нагрузку с выходом в анаэробный режим энергообеспечения.

Фото: istockphoto.com

Также любая сексуальная позиция — это слаженная функциональная работа (неслаженная тратит, кстати, больше энергии). Помимо включения кардио-респираторной системы, задействованы все мышцы тела — обеспечивают комплексную работу. А подчас нагрузка на отдельные группы мышц выше, чем силовая работа на тренажёрах, так как здесь, помимо прочего, необходимо ещё и удерживать баланс. А ускорение к кульминации — пиковая трата энергии (особенно когда один партнёр держит на весу второго).

Основная часть у всех разная, и каждый привык или стремится провести её по-своему. Если хочется продлить акт, конечно, регулярные фитнес-тренировки дадут прирост выносливости и стойкости.

Заминка

Выплеск огромного количества гормонов в апогее сексуального взаимодействия также нуждается в обеспечении энергией. И на пике удовольствия помимо изменений гормонального фона происходит резкий скачок пульса и сокращение большего количества двигательных мышц.

Говоря о сексе как об энергозатратном процессе, стоит отметить интенсивную работу всех систем организма: мышечной, нервной, гормональной, кардио-респираторной. Да, мышцы тратят не столько калорий, сколько во время средней тренировки в зале. Но в комплексе организм расходует сравнимое со средним кардио или силовым направлением количество энергии.

Фото: istockphoto.com

Так что же эффективнее: получасовая тренировка или половой акт? Исследования показали, что в среднем мужчины тратят 126 ккал за 30 минут секса, а женщины — 93 ккал. В то время как тренировка средней интенсивности сжигает 276 ккал у мужчин и 213 ккал у женщин. Так что если судить по сухим цифрам, классический фитнес всё же более энергозатратный.

Однако занимаясь сексом, лучше думать о состоянии и отношении к своему партнёру, а не о калориях и замене упущенной тренировки. Потому что разовая попытка заменить одно другим может стать забавным дополнением к общению, а далее убьёт аспект психологического расслабления и удовольствия. Соревноваться в сексе лучше не в потраченных калориях, а в том, кому приятнее находиться в этом взаимодействии.