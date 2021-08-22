Что такое стритвир и откуда он взялся?

За последние пару лет слово streetwear прочно укрепилось в лексиконе стилистов и модников по всему миру. На русский понятие переводится как «уличная одежда», но в обиходе оно прижилось как «стритвир» или «стритстайл» и означает околоспортивный стиль, вдохновлённый субкультурами скейтеров и ранних поклонников хип-хопа. Подробнее разбираемся с этим модным направлением.

Мария Волкова стилист, консультант по имиджу Стритвир всегда отражает свободу самовыражения, комфорт и удобство, но в то же время не приемлет сильной вычурности. На мой взгляд, берёт в себя из субкультур самые практичные элементы и умело внедряет в себя.

Что такое стритвир?

Уличная одежда — побочный продукт нескольких американских субкультур 60-70-х годов: сёрфинга, скейтбординга и хип-хопа. Они предписывали своим последователям носить комфортную, лёгкую и брендированную одежду, будь то растянутые футболки, широкие джинсы, безразмерные бомберы или спортивные шорты.

Эти вещи всегда выглядят повседневно, расслабленно и даже немного маргинально, без какой-либо претензии на статус высокой моды. Со временем такой внешний вид стал главным трендом современности, благодаря чему появился стиль нормкор, главной чертой которого является желание быть и одеваться как все. А стритвир вышел за пределы субкультур и стал неотделимой частью поколения зумеров.

Одежда, возникшая на улицах и для улиц, перебралась в миланские и парижские ателье, на мировые подиумы и в люксовые магазины. В конечном счёте грань между уличной и любой другой одеждой среди покупателей стёрлась, а толстовок стало так много в гардеробе каждого человека, что даже известные дизайнеры стали добавлять их в свои коллекции.

Мария Волкова стилист, консультант по имиджу Группы людей объединялись и несли в мир свои ценности. Думаю, что самое большое влияние на уличный стиль имеет хип-хоп культура, большое количество вещей было позаимствовано именно от рэперов, такие элементы одежды, как худи, джогеры, кепки, олимпийки, панамы, кроссовки и т. д. В современном стритвире мы видим элементы байкерской и рокерской субкультуры, это куртки-косухи и грубые ботинки на шнуровке и, конечно, джинсы, что также является элементами многих стилей.

Где зародилась уличная мода?

Одни историки моды говорят, что стритвир зародился в Англии в 50-е годы. Толчком к появлению нового стиля послужили конфликт поколений, новые взгляды на мир, появление субкультур в обществе, новой музыки и направлений в искусстве, которые нашли отражение во внешнем образе множества англичан. Необычные сочетания тканей, яркие краски, нестандартные решения в формировании образа — то, что отличало английскую уличную моду на протяжении многих лет.

Вторые утверждают, что стритвир появился в Японии в 80-х годах прошлого века, из-за того, что не все жители хотели носить классическую одежду, которую диктовало правительство. В этот период аниме и манга как протест становятся основными формами развлечений, и многие японцы начинают фанатеть по любимым персонажам и одеваться подобным образом. Квартал Харадзюку стал местом, куда каждое воскресенье приходят японцы в одежде разных стилей и в косплей-костюмах, чтобы ярко и красочно провести свой день, а множество дизайнеров, работающих над своими коллекциями, черпают вдохновение в этом районе.

Когда стритвир появился в России?

Уличная мода пришла к нам в конце 80-х годов с появлением новых субкультур. Её первыми проявлениями были новые смелые произведения искусства и новая музыка. Россия была долгое время отрезана от вещей западного мира. Как только появлялась новая нестандартная вещь (например, спортивные штаны adidas в 80-х), то она имела популярность из-за своего дефицита и ценилась выше, но когда спрос становится больше, то интерес к ней постепенно исчезает.

В нулевые, с появлением в нашей стране нового музыкального направления hip-hop появился стиль — свэг, а с появлением готической субкультуры — одежда в стиле дарк авангард. Спустя время вещи, характерные для той или иной субкультуры, уже могут носить абсолютно все люди, даже не относящиеся к ней, потому что всё находит своё отражение в масс-маркете.