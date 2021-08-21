Суточный рацион в одной капсуле: когда люди смогут отказаться от обычной еды

Согласитесь, было бы здорово иметь под рукой таблетку, которая вмещала бы в себя сразу и завтрак, и обед, и ужин: проглотил — и уже сыт. О такой чудо-капсуле учёные и мечтали ещё 100 лет назад. Сейчас 2021 год, а мы по-прежнему питаемся обычной едой. Возникает вопрос: когда наступит то будущее, которое нам предсказывали писатели-фантасты?

Светлана Король руководитель R&D лаборатории UltraNovation, идеолог, разработчик продуктов компании NL International Питание — это не только потребление белков, жиров и углеводов, но и функциональная составляющая, которая в том числе определяет наш ритм жизни, настроение, энергию и возможности.

Когда впервые задумались о капсуле с суточным рационом?

Идея таблетки, которая заменит еду, появилась ещё в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго. Её автором стала американская писательница Мэри Элизабет Лиз и предположила, что для её осуществления понадобится 100 лет. Вот что она говорила: в 1993 году еда станет полностью синтетической и освободит женщин от работы на кухне. Но этого, конечно, не произошло.

И только в 2013-м представили подобное предсказаниям изобретение «сойлент», которое придумал инженер-программист Роб Райнхарт. Это растворимый порошок, который состоит из 35 ингредиентов и содержит необходимые человеку вещества: жиры, углеводы, белки, витамины и минералы. Свой продукт он тестировал сам, несколько месяцев жил на нём и следил за своим состоянием.

Фото: unsplash.com/@elsaolofsson

Результаты были на удивление впечатляющими: состояние и внешний вид новатора улучшились в разы. Но всё равно разработка оказалась далека от таблетки, которая могла бы вместить в себя всё и сразу: завтрак, обед и ужин. Почему? По словам руководителя R&D лаборатории UltraNovation Светланы Король, еда выходит за рамки набора питательных веществ. Питание — это не только потребление белков, жиров и углеводов, но и функциональная составляющая, которая определяет ритм жизни, настроение, энергию и возможности.

Почему таблетки вряд ли смогут заменить еду?

Теоретически вместить в одной капсуле все питательные вещества возможно. Проблема в другом: человеку нужно примерно 2000 ккал в день, энергетическую ценность которых с научной точки зрения не получится компактно «упаковать». Смотрите сами: 1 г белков и углеводов — 4 ккал, 1 г жира — 9 ккал. Для того чтобы насытиться, придётся глотать по 450 таких таблеток в день.

Ещё в 1936 году учёные заявили, что таблетки никогда не заменят настоящую еду. Ведь, помимо основных питательных веществ, есть ещё и другие химические соединения, роль которых для здоровья до конца не изучена. Известно, что они приносят пользу, но как скажется их дефицит на организме, наука пока не знает. Например, ликопин — пигмент, который даёт помидорам красный цвет — снижает риск развития рака предстательной железы. А флавоноидные соединения в составе голубики снижают риск развития сахарного диабета. Упускать эти ценные вещества было бы неразумно.

По словам врача-нутрициолога Тамары Пшенниковой, современный человек и без того страдает от дефицита нутриентов: витаминов, минералов, жирных кислот омега-3. Научно доказано, что мы получаем с пищей не более 5-6% от суточной нормы важных компонентов питания. Остаётся только удивляться компенсаторным возможностям организма: как ему удаётся при всех вредных факторах окружающей среды, стрессе, нерегулярном и несбалансированном питании справляться с ежедневными нагрузками!

Тамара Пшенникова врач-нутрициолог, эксперт Freedom International Group по бренду Project V Даже биологически активные добавки, которые стали в последнее время очень популярны, не могут заменить обычное сбалансированное питание. Организму по-прежнему нужны белки, жиры и углеводы — это основной строительный материал, «кирпичики» для клеток. А БАДы, натуральные витаминно-минеральные комплексы, — это только дополнение к пище.

Появится ли такая капсула в будущем?

Что будет через 50-100 лет, предсказать сложно. По словам врача-нутрициолога Тамары Пшенниковой, в будущем нас ждут продукты с органической сертификацией. Уже сейчас особым спросом пользуются органические продукты: фрукты и овощи, выращенные без применения химических веществ; мясо животных без антибиотиков и гормонов, взращённых полностью на натуральных кормах.

Тамара: Я убеждена, что именно за такими продуктами будущее. Но вопросы этики и экологии подталкивают учёных создавать альтернативные продукты. Безусловно, индустрия здорового питания будет стимулировать их производство, стараясь увеличить количество полезных микро- и макроэлементов.

Фото: unsplash.com/@anshu18

Руководитель R&D лаборатории UltraNovation Светлана Король также считает, что тренд на разработку новых продуктов очевиден. Тем более что мир после COVID-19 стал другим. Сегодня всем интересна пища для максимально быстрого восполнения ресурсов, расширения адаптивных возможностей, тренировки иммунной системы.

Светлана: Наш рацион сильно изменился за последние десятилетия. Если раньше дневной калораж составлял 4000-6000 ккал с достаточным количеством витаминов и минералов, то сейчас это 1500-2000 ккал. Нам сильно не хватает биологически активных веществ, и компенсировать их через продукты практически невозможно. Поэтому самый очевидный путь — дополнение своего рациона фитокорректорами, продуктами функционального питания, насыщенных витаминами и минералами, которых не хватает в современных продуктах, добытых из супермаркета.