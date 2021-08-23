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Смогли бы вы выжить, если бы заблудились в горах или в лесу, что делать, если заблудились: тест

Тест: сможете ли вы выжить, если заблудитесь в лесу или в горах?
Елена Голова
istockphoto.com
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Давайте проверим, насколько хорошо вы слушали в школе преподавателя по ОБЖ.

На улице пока тепло, а это значит, что пикники, поход в горы, посиделки у ночного костра с гитарой в лесу и грибной сезон – отличный повод провести время. Так почему бы не собраться с друзьями и не отправиться куда-нибудь на природу?

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Но будьте осторожны. Ведь нередки случаи, когда люди терялись в незнакомой местности и им приходилось долго блуждать по нехоженым тропам, чтобы найти дорогу назад. А иногда в таких ситуациях туристам даже требуется помощь спасателей.

Страшно? Верим. Поэтому перед тем, как погрузиться в дикую природу, предлагаем поиграть и пройти наш тест, чтобы понять, сможете ли вы найти дорожку к лагерю, не поддаться панике или, если всё стало совсем печально, дождаться спасателей и как-то обозначить себя, чтобы вас нашли быстрее.

Поехали!

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