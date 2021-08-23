Тест: сможете ли вы выжить, если заблудитесь в лесу или в горах?

Давайте проверим, насколько хорошо вы слушали в школе преподавателя по ОБЖ.
На улице пока тепло, а это значит, что пикники, поход в горы, посиделки у ночного костра с гитарой в лесу и грибной сезон – отличный повод провести время. Так почему бы не собраться с друзьями и не отправиться куда-нибудь на природу?
Но будьте осторожны. Ведь нередки случаи, когда люди терялись в незнакомой местности и им приходилось долго блуждать по нехоженым тропам, чтобы найти дорогу назад. А иногда в таких ситуациях туристам даже требуется помощь спасателей.
Страшно? Верим. Поэтому перед тем, как погрузиться в дикую природу, предлагаем поиграть и пройти наш тест, чтобы понять, сможете ли вы найти дорожку к лагерю, не поддаться панике или, если всё стало совсем печально, дождаться спасателей и как-то обозначить себя, чтобы вас нашли быстрее.