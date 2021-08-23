Какие упражнения не стоит делать после 60 лет?

Как построить программу тренировок пожилым людям? Какие упражнения лучше исключить?
Для каждого возраста характерен свой уровень физических нагрузок. Не рекомендуется в 20 и 60 лет тренироваться с одинаковой интенсивностью. С годами восстановление организма замедляется, меняется гормональный состав и теряется мышечная масса.
Однако не стоит вовсе отказываться от тренировок. Наоборот, физическая активность сделает жизнь более насыщенной и полноценной. Главное — правильно подобрать комплекс упражнений.
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Плюсы от занятия физкультурой после 60 лет
Физические и умственные способности поддерживаются на высоком уровне.
Улучшаются работа сердечно-сосудистой системы, подвижность суставов и кровообращение.
Развиваются сила и мышцы.
Повышается плотность костей.
Замедляется старение и омолаживается гормональный состав.
Положительно влияют на нервную систему и иммунитет.
Врачи настоятельно рекомендуют тренироваться при атеросклерозе, артериальной гипертензии, сахарном диабете, остеопорозе и других хронических заболеваниях. Знаменитый итальянский физиолог Анджело Моссо как-то сказал, что физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения.
Какие упражнения могут привести к травмам?
Прыжки с дополнительным весом
При прыжках со штангой или гантелями происходит неоправданная компрессионная нагрузка на позвоночник и ударная нагрузка на суставы.
Тяга в блоке за голову
Этим упражнением вы можете повредить плечо. В таком положении плечевой сустав получает ненужную нагрузку.
Жим из-за головы
В этом упражнении плечевая кость сильно отведена назад, из-за чего сустав получает неестественную нагрузку. Дополнительно вы создаёте ненужное давление на позвоночник.
Планка более двух минут
Во время выполнения упражнения увеличивается глазное и черепное давление. Сосуды и капилляры пережимаются, мышцы получают меньше крови и кислорода.
Подъём ног в висе
При неправильной технике идёт сгибание в бедренном суставе, где основную нагрузку берут подвздошно-поясничные мышцы, а не пресс. После серии подходов с неправильной техникой может заболеть поясница.
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На что обратить внимание во время тренировок?
Разминка. Эффективная разминка перед тренировкой мягко подготовит ЦНС, мышцы, сердечно-сосудистую систему и суставы к предстоящей нагрузке.
Добавьте в свою жизнь ежедневно 60-90 минут умеренной физической активности, чтобы быть более здоровыми и энергичными. Ведь так вы сможете больше времени проводить с близкими и дольше заниматься любимым делом.