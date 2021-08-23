С годами организм начинает хуже восстанавливаться, что при неграмотных тренировках может привести к травмам.

Какие упражнения не стоит делать после 60 лет?

Егор Фукалов фитнес-тренер Как построить программу тренировок пожилым людям? Какие упражнения лучше исключить?

Для каждого возраста характерен свой уровень физических нагрузок. Не рекомендуется в 20 и 60 лет тренироваться с одинаковой интенсивностью. С годами восстановление организма замедляется, меняется гормональный состав и теряется мышечная масса.

Однако не стоит вовсе отказываться от тренировок. Наоборот, физическая активность сделает жизнь более насыщенной и полноценной. Главное — правильно подобрать комплекс упражнений.

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Плюсы от занятия физкультурой после 60 лет

Физические и умственные способности поддерживаются на высоком уровне.

Улучшаются работа сердечно-сосудистой системы, подвижность суставов и кровообращение.

Развиваются сила и мышцы.

Повышается плотность костей.

Замедляется старение и омолаживается гормональный состав.

Положительно влияют на нервную систему и иммунитет.

Уходит депрессия.

Нормализуется давление.

Врачи настоятельно рекомендуют тренироваться при атеросклерозе, артериальной гипертензии, сахарном диабете, остеопорозе и других хронических заболеваниях. Знаменитый итальянский физиолог Анджело Моссо как-то сказал, что физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения.

Какие упражнения могут привести к травмам?

Прыжки с дополнительным весом

При прыжках со штангой или гантелями происходит неоправданная компрессионная нагрузка на позвоночник и ударная нагрузка на суставы.

Тяга в блоке за голову

Этим упражнением вы можете повредить плечо. В таком положении плечевой сустав получает ненужную нагрузку.

Жим из-за головы

В этом упражнении плечевая кость сильно отведена назад, из-за чего сустав получает неестественную нагрузку. Дополнительно вы создаёте ненужное давление на позвоночник.

Планка более двух минут

Во время выполнения упражнения увеличивается глазное и черепное давление. Сосуды и капилляры пережимаются, мышцы получают меньше крови и кислорода.

Подъём ног в висе

При неправильной технике идёт сгибание в бедренном суставе, где основную нагрузку берут подвздошно-поясничные мышцы, а не пресс. После серии подходов с неправильной техникой может заболеть поясница.

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На что обратить внимание во время тренировок?

Разминка. Эффективная разминка перед тренировкой мягко подготовит ЦНС, мышцы, сердечно-сосудистую систему и суставы к предстоящей нагрузке.

Растяжка. Качественная растяжка скорректирует осанку, уменьшит износ суставов и межпозвоночных дисков, стабилизирует артериальное давление.

Техника выполнения упражнений. Правильная техника поможет не только быстрее достичь нужного результата, но и избежать травм.

Вес дополнительного отягощения. Плотность костей уже не такая, как в 20 лет. Поднятие тяжестей принесёт больше проблем, чем пользы для здоровья.

Восстановление после тренировок. Восстановительные функции с годами ухудшаются. Дайте себе на реабилитацию чуть больше времени.

Добавьте в свою жизнь ежедневно 60-90 минут умеренной физической активности, чтобы быть более здоровыми и энергичными. Ведь так вы сможете больше времени проводить с близкими и дольше заниматься любимым делом.