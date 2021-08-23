Как приготовить ПП-конфеты?

Кто сказал, что, придерживаясь правильного питания, нельзя есть конфеты? Конечно, можно! Делимся рецептом вкусных, а главное — полезных ПП-сладостей всего из трёх ингредиентов. Кстати, выглядят они очень эффектно, так что можно удивить таким десертом даже гостей.

Вам понадобятся:

финики — 100 г;

какао — 2 ст. л.;

фисташки (или любые другие орехи) — 50 г.

Сперва замочите финики в кипятке на 10 минут, чтобы они стали мягче и податливее. Далее очистите их и измельчите. Половину получившейся смеси добавьте в конфеты, другую — оставьте для декора. Соедините все три ингредиента и тщательно смешайте руками. Должен получиться плотный эластичный комочек. Сформируйте маленькие шарики и обкатайте их в измельчённых орешках. Готово!