Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

ПП-десерты, что сладкого съесть на диете, что приготовить на десерт

Как приготовить ПП-конфеты?
Тереза Данилова
Как приготовить ПП-десерт?
Комментарии
Даже на диете не обязательно полностью отказываться от сладостей.

Кто сказал, что, придерживаясь правильного питания, нельзя есть конфеты? Конечно, можно! Делимся рецептом вкусных, а главное — полезных ПП-сладостей всего из трёх ингредиентов. Кстати, выглядят они очень эффектно, так что можно удивить таким десертом даже гостей.

Стоп-сигнал: как понять, что нужно есть меньше сахара Стоп-сигнал: как понять, что нужно есть меньше сахара
Сладкий допинг: как сахар влияет на работу мозга Сладкий допинг: как сахар влияет на работу мозга

Вам понадобятся:

  • финики — 100 г;
  • какао — 2 ст. л.;
  • фисташки (или любые другие орехи) — 50 г.

Сперва замочите финики в кипятке на 10 минут, чтобы они стали мягче и податливее. Далее очистите их и измельчите. Половину получившейся смеси добавьте в конфеты, другую — оставьте для декора. Соедините все три ингредиента и тщательно смешайте руками. Должен получиться плотный эластичный комочек. Сформируйте маленькие шарики и обкатайте их в измельчённых орешках. Готово!

Комментарии
Популярные материалы
Что произойдёт с организмом, если есть арбузы каждый день
Что произойдёт с организмом, если есть арбузы каждый день
Сколько должен отжиматься мужчина в разном возрасте?
Сколько должен отжиматься мужчина в разном возрасте?
TOP 3
Надя Сысоева: была готова ходить в школу в трёх колготках, чтобы ноги казались толще
Эксклюзив
Надя Сысоева: была готова ходить в школу в трёх колготках, чтобы ноги казались толще
Тренды
5 необычных рецептов с огурцом, которые могут вас удивить
5 необычных рецептов с огурцом, которые могут вас удивить
Питание
Почему бейсджампинг — это игра со смертью?
Почему бейсджампинг — это игра со смертью?
Путешествия
© championat.com 2000–2021